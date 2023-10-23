На тілі терориста ХАМАС виявили інструкції для створення хімічної зброї, — президент Ізраїлю (відео)

Зі слів президента Ізраїлю, брошура з інструкціями виготовлена для терористів "Аль-Каїди". Це свідчить про те, що відбувається протистояння не лише з палестинцями з Сектору Гази, а ще з двома спільнотами ісламістів.

Терористи ХАМАС, які увірвались в кібуци Ізраїлю біля Сектору Гази, мали при собі брошури з інструкціями для виготовлення бойових отруйних речовин. Брошури виготовлені у 2003 році для бойовиків "Аль-Каїди" і містять пояснення, як створити отруту з ціанідом. Про це розповів президент Ізраїлю Ісаак Герцог під час інтерв'ю порталу Sky News.

Зі слів Герцога, матеріали щодо хімічної зброї виявили на тілі терориста у кібуці Беері. Зазначимо, Беері розташоване за 4 км від Сектору Гази, п'ята частина населення — близько 220 осіб — було викрадено або убито під час нападу 7 жовтня.

Кібув Беері — де розташований в Ізраїлі Кібув Беері — вигляд після атаки 7 жовтня

Ізраїльський політик продемонстрував сторінки під час розмови з журналістами. На першій сторінці друкованих матеріалів вказано, що вони мають відношення до міжнародної терористичної ісламістської організації "Аль-Каїда". Зі слів Герцога, це означає, що Ізраїль має справу не лише з ХАМАС, а й з іншими аналогічними спільнотами.

"Це матеріали офіційні матеріали "Аль-Каїди". Ми маємо справу з ІДІЛ, "Аль-Каїдою" та "Хамасом", — наголосив політик.

Журналісти Sky News зазначили, що на сьогодні не має даних, які б говорили, що терористи ХАМАС мали при собі складники для створення "непрофесійної хімічної зброї з ціанідом". При цьому у репортажі вони розмили зображення, щоб охочі не могли скористатись цими інструкціями.

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Президент Ізраїлю Ісаак Герцог, спілкуючись з журналістами Sky News, погодився з гнівом ізраїльтян, які говорили про погану роботу системи безпеки. При цьому стверджує, що не буде зараз з'ясовувати, хто винен — запевнив, що з цим розберуться пізніше.

"Люди дуже, дуже розчаровані і явно дуже злі, і це виправдано. Оскільки ми перебуваємо у стані війни, ми будемо мати справу після війни", — заявив політик.

Зазначимо, напад терористів ХАМАС на Ізраїль відбувся 7 жовтня і тривав кілька годин. Протягом цього часу нападники убили близько 1400 осіб і близько 200 осіб викрали. Серед загиблих — 23 громадян України, розповіли українські дипломати.

Експерти відзначили низку прогалин у системі безпеки, яку налагодили ізраїльтяни навколо палестинського анклаву. Згідно з попередніми висновками, один з недоліків — надто велика довіра до електронних засобів спостереження та невірна оцінка намірів терористів.

Між тим Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує підготовку до антитерористичної операції, яка має відбутись у Секторі Гази. Наразі армія зайнята тим, що готує резервістів, переобладнує військову техніку для зустрічі з безпілотниками, нищить схованки бойовиків авіабомбами.

При цьому до ЦАХАЛ звернувся уряд США з проханням зачекати з наступом, поки не вирішаться гуманітарні питання, які стосуються мирного населення Гази та викрадених ізраїльтян.

Тим часом вдалось повернути двох заручниць, викрадених терористами 7 жовтня. В ЗМІ розповіли, що це дві жінки, яких зараз доправили у безпечне місце.

Нагадуємо, журналісти CNN провели розслідування щодо вибуху в лікарні в Секторі Гази. З'ясували, що найімовірніша причина вибуху — палестинська ракета, яка зійшла з траєкторії. Також повідомляють про інцидент на кордоні з Єгиптом: начебто ізраїльський танк завдав випадкового удару по території сусідньої країни.