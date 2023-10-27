У Чернігові судили пілота збитого літака ЗС РФ, який розстріляв цивільного, — Офіс генпрокурора

Майора ЗС РФ звинувачували у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Красноярцева віддали Росії під час обміну полоненими.

В Україні до 14 років позбавлення волі засудили пілота ЗС РФ, який вбив мешканця Чернігова. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Справу розглядали в Новозаводському районному суді Чернігова. Російського окупанта, майора ЗС РФ, звинувачували у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згідно із вироком, суду пілота засуджено до 14 років позбавлення волі.

Встановлено, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Окупант намагався сховатися, але його виявив місцевий житель.

"Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї та не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв потерпілого з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці", — йдеться в повідомленні.

Поцілив Сергієнку в голову, горло та грудну клітку

Як пише чернігівське видання "Весть", російський пілот Олександр Красноярцев після катапультування ховався в сараї на Новій Подусівці. До того, як його затримали, він розстріляв 42-річного чернігівця Віталія Сергієнка.

Усе сталося 5 березня. Російський "Су-35" впав на приватний будинок депутатки Чернігівської обласної ради 36-річної Юлії Гребнєвої. Будинок згорів ущент.

Парашут Красноярцева завис через дві вулиці від будинку Гребнєвих і зачепився за веранду будинку місцевого жителя Віталія Сергієнка. Пілот впав на дах сусіднього будинку.

"Я одразу побіг за Віталіком, встиг схопити кочергу. Віталік побіг із одного боку будинку, я оббіг із іншого. Аж раптом чую постріли, один за одним. Зрозумів, що з кочергою озброєного пілота не зловлю. Заховався за рогом будинку. Віталіка чутно не було, подумав, що і він заховався теж", — розповідає Сергій Ткаченко, чоловік брата Віталія Світлани.

Падіння літака побачили військові, і вони кинулися теж ловити пілота. Один із них показав Сергію, що Віталія вбили.

Віталій Сергієнко й Олександр Красноярцев

Родичі розповідають, що росіянин поцілив Сергієнку в голову, горло та грудну клітку. 4 постріли тільки в голову.

"Я хотів йому голову проломити за те, що він застрелив Віталіка, і до цього вбивав людей і руйнував будинки. Але мене за руки схопили військові й не дозволили. Хвилин через 15 Красноярцева вивели з двору, його голова вже була обмотана свіженьким бинтом. Чув, як він пояснював, що, коли летів із парашутом, куля навиліт попала в щоку. І вже сидячи в сараї, нашвидкуруч встиг перемотати рану. Аптечка була з ним у рюкзаку", — розповів Сергій.

Через кілька днів із двору Гребнєвих на тракторний причеп вантажили бомби з літака Красноярцева. Внаслідок падіння вони дивом не здетонували. Як кажуть місцеві, якби це сталося, рознесло б пів району.

Ховався Красноярцев у сараї сусідки Віталія.

"Тут справжня війна була, коли ганяли льотчика. Вибухи, постріли. Всюди отвори від куль. Кидали навіть гранати. Пробитий стояк на даху. Бігав по двох сусідніх дворах, із легкістю перестрибував через паркани, а заховався у мене в сараї", — розповіла власниця сараю Наталія Авраменко.

У сараї, де заховався Красноярцев, лежали документи, його речі, записи від руки та прилад, який показував геолокацію. Їх потім забрали поліцейські.

Окупант не сидітиме в українській в'язниці за скоєне. Пілота Красноярцева обміняли під час обміну полоненими.

Нагадаємо, що група шахраїв ошукала матір загиблого військового на 7,5 млн гривень. Вони телефонували потерпілій із пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. Обіцяли отримання відсотку від вкладу.