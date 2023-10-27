"Перепив і потрапив у халепу": ФСБ РФ може прикривати замах на Олега Царьова, — росЗМІ

Колаборант або отримав кульове поранення, або його вдарили ножем, свідчать дані у мережі. Одні джерела говорять, що він у реанімації, а інші — що його немає у жодній лікарні й він не сидить в СІЗО. Можливо, стався замах або чоловік просто перепив, повідомляють джерела.

Проросійського політика та ексрегіонала Олега Царьова не можуть відшукати у лікарнях та СІЗО Ялти, куди б його мали привезти після кульового поранення. При цьому особи, утаємничені щодо його життя, запевняють, що він потрапив у халепу, вживши надто багато алкоголю. Така різнорідна інформація може свідчити про операцію прикриття, пишуть у росЗМІ. Що сталось з Царьовим розбирався Фокус.

Інформація щодо ситуації з Царьовим з'явилась у російському медіа Baza. Журналісти посилаються на анонімні джерела і вказують, що про чоловіка, який начебто "при смерті" від поранення, нічого не відомо у лікарнях. Зокрема, про нього не чули у великих медичних центрах Сімферополя, куди він міг потрапити через важкий стан.

Крім того, джерела поспілкувались з російськими поліцейськими: на випадок, якщо політик опинився у СІЗО або до нього приїжджали за викликом. З'ясували, що про нього не чула поліція ні Ялти, ні Сімферополя.

Наголошують, що відсутність офіційної інформації може свідчити про серйозність ситуації. Цією справою може займатись ФСБ РФ, тому така секретність.

РосЗМІ про Царьова Фото: Скриншот

З іншого боку, у мережі опублікували повідомлення з невказаного джерела, в якому спростовують серйозність подій. Вказується, що Царьов часто зловживає спиртним — тобто "перепив". Тому "потрапив у халепу" і сталась звичайна побутова сутичка, хоч і зі стріляниною. Припускають, що Царьов напився і по ньому вистрелив сторож, який працює у сусідів.

Коментар щодо алкоголізму Царьова Фото: Скриншот

Також пояснюється, що інцидент стався у курортному селищі Парковому, де розташований "санаторій" Царьова. Селище розташоване на південному узбережжі Криму, за 20 км на схід — Ялта, за 30 км на захід — Севастополь, за 50 км на північ — Сімферополь.

Селище Паркове, де міг перебувати Царьов Фото: Google Maps

Наразі єдина офіційна реакція на повідомлення про Царьова надійшла від речника президента РФ Дмитра Пєскова. Речник заявив, що Кремль нічого не чув про збройний замах на проросійського політика. Українські спецслужби поки що не відреагували.

Пєсков коментує ситуацію з Царьовим Фото: Скриншот

Напад на Олега Царьова: деталі

Зазначимо, про інцидент з Царьовим стало відома зранку 27 жовтня. Спершу розрізнена інформація з'явилась у проросійських пабліках. Вказувалось, що його могли "підрізати". Біля помешкання посеред ночі помітили машину швидкої допомоги з увімкненими "маячками".

Пізніше інформацію про інцидент підтвердив представник російської влади на окупованій частині Запорізької області Кирило Рогов. За його словами, Царьов отримав кульове поранення внаслідок замаху. Стан у нього начебто тяжкий і він перебуває в реанімації. Про це ж написали в Telegram-каналі політика: замах підтвердили родичі, при чому зазначили, що стріляли двічі.

Олег Царьов — проросійський політик, ексрегіонал, екснардеп, який після вторгнення РФ почав відкрито працювати на Кремль. У перші дні війни телефонував до мера Кривого Рогу та пропонував здати місто. Також інформував ворога про наслідки ударів на Кременчуцькому нафтопереробному заводу. СБУ оголосила Царьову підозру.

Нагадуємо, західні ЗМІ розповіли про низку спецоперації СБУ на території РФ. Зокрема, стверджують, начебто за підривом двох російських пропагандистів стоять саме українські спецслужби. У Зеленського прокоментували допис ЗМІ: пояснили, що події в Україні — не шоу для розваги людей, які перебувають за тисячі кілометрів від війни.