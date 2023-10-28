Загроза оточення: ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, — BILD (карта)

На думку військового експерта Юліана Рьопке, взяття міста в Донецькій області російськими військами може означати кінець контрнаступу ЗСУ.

Російські війська вийшли до залізничної гілки і підійшли до села Сєвєрне на південному заході від Авдіївки. Про це повідомляє військовий експерт BILD Юліан Рьопке.

Шлях, яким велося постачання угруповання ЗСУ, звузився з 9 до 7 кілометрів і для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка, зазначив аналітик.

"Якщо росіянам дійсно вдасться взяти Авдіївку, це означало б кінець контрнаступу України", — вважає Рьопке.

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У BILD наводять слова українського військкора Юрія Бутусова, згідно з якими ситуація значно погіршилася на північ від Авдіївки. Він вважає, що росіяни намагаються захопити там промзону, щоб відрізати логістичні шляхи постачання українських військових.

"Їм вдалося встановити прапор на териконі (промисловому відвалі) навпроти Авдіївського коксохімічного заводу, але ЗСУ збили стяг безпілотником", — зауважує журналіст.

Блогер Роман Шрайк вважає, що навіть якщо росіяни візьмуть Авдіївку, це буде піррова перемога Путіна, яка призведе Росію до поразки у війні.

Втрати під Авдіївкою

За кілька тижнів штурму, за інформацією міністра оборони України Рустема Умєрова, Росія втратила близько 4 000 солдатів, але не рахується з втратами.

За два тижні, присвячені штурму Авдіївки, за інформацією Шрайка, російська армія втратила танків і бронемашин більше, ніж за кожен із попередніх 11 місяців.

Кремль змушений їх приховувати від населення в самій Росії, зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Втрати підтверджуються щоденними звітами Генштабу ЗСУ. Наступ росіян і надалі триває, тож втрати окупантів лише зростають.

Наразі поріг чутливості щодо втрат для ворога не перейдено. Окупантам набридла війна і вони хочуть додому, підкреслює керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Однак очільник оборонного відомства Умєров у бесіді з керівником Пентагону Ллойдом Остіном наголосив, що важливо зберегти інтенсивність постачання високоточної зброї.

"Подальше постачання ракет ATACMS дасть змогу ефективніше наносити вогневі ураження по командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях та іншій військовій інфраструктурі", — зазначив Умєров.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, мали намір перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто.

Фокус писав, що Авдіївка для російських військ є своєрідними воротами для виходу до кордонів Донецької області, зазначив військовий експерт Петро Черник. Для Кремля важливо окупувати всю територію регіону, щоб потім заявити про закінчення так званої "СВО".