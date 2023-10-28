"У Газі відбувається різанина": Ердоган заявив, що оголосить Ізраїль "військовим злочинцем"

На думку турецького президента, кожна країна має право на самозахист, але у випадку із Сектором Гази Ізраїль виступає "окупантом".

Сьогодні, 28 жовтня, у Стамбулі відбувається масштабний пропалестинський мітинг, на якому присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Ердоган прилетів в аеропорт Ататюрка, де проходив мітинг на підтримку Палестини, на гелікоптері і закликав громадян Туреччини засудити бойові дії Ізраїлю в Секторі Гази.

"Ті, хто вчора проливав сльози за мирними жителями, вбитими в російсько-українській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч безневинних дітей у Секторі Гази", — звернувся Ердоган до натовпу.

Він наголосив, що саме Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Секторі Гази.

"У Газі відбувається різанина. І це — повністю справа рук Заходу", — додав турецький лідер.

Він акцентував увагу на тому, що якщо Захід хоче війну між хрестом і півмісяцем, він має знати: "цей народ живий, цей народ стійко стоїть".

"Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабасі, ми будемо такими ж на Близькому Сході", — проголосив він на мітингу.

Ердоган наголосив, що згоден з тим, що кожна країна має право на самозахист, але має бути справедливість. Тому, як висловився президент Туреччини, Ізраїль у цьому випадку окупант.

"Ізраїль, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна", — запевнив турецький лідер.

І додав, що Туреччина оголосить "Ізраїль військовим злочинцем", і ведеться відповідна робота.

Що передувало

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав співгромадян вийти на мітинг на підтримку Палестини 28 жовтня, у національне свято — День Республіки. Очікується, що цей мітинг стане одним із найбільших від початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Запрошую кожного представника нашої нації завтра на "Великий палестинський мітинг", який ми проведемо в аеропорту Ататюрка, щоб знову продемонструвати всьому світу солідарність із нашими палестинськими братами", — написав турецький лідер у соцмережі X (Twitter).

Експерти вважають, що в такий спосіб турецький лідер прагне завоювати свою ісламістську політичну базу за день до 100-річчя світського правління Турецької республіки.

Раніше Туреччина запросила лідерів кількох країн на цей мітинг. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на акцію були запрошені глави Саудівської Аравії, Єгипту, Лівії, Лівану, Йорданії.

Передбачається, що на мітингу збереться понад 1 мільйон осіб. Влада Стамбула зробила безплатним проїзд для жителів міста, які прямуватимуть у бік колишнього аеропорту.

Мітинги на підтримку Палестини проходять в європейських містах, а також у Великій Британії та США.

Фокус писав, що Ердоган відреагував на критику Туреччини з боку ЄС і пригрозив "розлучитися". Турецькі чиновники припускають, що їх "шантажують" винищувачами F-16, які країна хотіла б придбати у США.

Раніше Фокус повідомляв, що Європейський парламент закликав Туреччину визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915-1916 роках. Туреччина відмовляється вважати події тих років геноцидом, заявляючи, що кілька сотень тисяч людей загинули внаслідок бойових дій і голоду під час Першої світової війни.