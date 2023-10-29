Настигла відплата: в окупантів вкрали єнота, якого ті раніше поцупили із зоопарку Херсона

За допомогою вкраденого українского єнота, якого росіяни назвали "Херсі", вони збирали кошти на допомогу ЗС РФ. Тепер збори припинилися.

Російські окупанти не поділили між собою єнота, якого раніше вкрали із зоопарку в Херсоні. Тварину "перекрали" в його неукраїнських власників і вивезли із зони бойових дій у невідомому напрямку. Про це загарбники поскаржилися в телеграм-каналі "Енот из Херсона".

"На жаль, проєкт "Єнот із Херсона" закінчує своє життя звичайною зрадою", — ідеться в публікації.

Адмін телеграм-каналу пожалівся, що за допомогою вкраденого українского єнота, якого назвали "Херсі", вони змогли раніше зібрати 20 млн рублів і купити російським загарбникам лікарняні ліжка, генератори, снігоболотоходи, тепловізори, а зараз усе це припиняється.

Із допису зрозуміло, що "херсі"-волонтери не поділили кошти й самого єнота, через що хтось спритніший із них поцупив тварину та, ймовірно, спекулюватиме нею далі в наступних зборах.

"Про долю вкраденого Херсі ви ще почуєте, зараз, за нашими даними, він без нашого відома залишив зону проведення "СВО". А тим, хто поховав проєкт, — Бог суддя. Зрадники завжди і для всіх будуть зрадниками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що єнот, вкрадений російськими окупантами з Херсонського зоопарку, вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо.

Раніше повідомлялося, що поетеса з Росії Анна Долгарьова повідомила єдину "хорошу новину" для ЗС РФ після їхньої втечі з Херсона. Новина полягала в тому, що її товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку.