Обстріл "Нової пошти" під Харковом: зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ, — ОВА

За словами очільника обласної адміністрації Олега Синєгубова, двоє працівників "Нової пошти" у важкому стані перебувають у лікарні.

Внаслідок удару ЗС РФ по Харкову 21 жовтня від російської ракети загинуло семеро працівників "Нової пошти". Люди не встигли добігти до укриття, оскільки вибухнув стався майже одразу після сигналу повітряної тривоги. 30 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ще одну померлу людину. Про харків'ян-жертв атаки РФ посадовець написав у Telegram-каналі.

Синєгубов зазначив, що померлому було 25 років. Чоловік отримав важкі поранення під час обстрілу термінала "Нової пошти" і перебував і лікарні. Медики рятували його дев'ять днів, однак зранку 30 жовтня постраждалий помер.

На сьогодні в лікарнях перебувають ще 12 жертв російського удару, нагадав голова Харківської ОВА. З його слів, у важкому стані — двоє постраждалих.

Ім'я загиблого 25-річного харків'янина Синєгубов не повідомив.

Обстріл Харкова 21 жовтня: деталі

Зазначимо, обстріл околиць Харкова стався в ніч з 20 на 21 жовтня. З району Бєлгорода росіяни запустили ракету С-300, яка вдарила по складу "Нової пошти" в містечку Коротичі, розташованому за кілька кілометрів західніше обласного центру.

Внаслідок влучання російського снаряда було зруйновано будівлю складу — пробито дах, пошкоджено конструкції. Запалало всередині будівлі, також на стоянці спалахнули кілька вантажівок.

За кілька хвилин після удару на місце подій прибули 50 працівників ДСНС, які загасили пожежу та займались пошуково-рятувальними роботами. Виявили шістьох загиблих українців, яким було від 21 до 31 року. 25 жовтня було відомо про 14 поранених, віком від 19 до 34 років. У компанії розповіли, що у людей не було часу добігти до укриттів, оскільки ракета прилетіла надто швидко. Також після удару 21 жовтня керівники "Нової пошти" розповіли, що збудують спеціальні бункери на території складів, щоб там ховались люди, які не встигли сховатись в укритті.

Тим часом у росЗМІ прокоментували удар по "Новій пошті". Пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що начебто поштова служба відправляє БМП на лінію фронту.

Нагадуємо, зранку 30 жовтня жителі Одещини почули гучні вибухи та побачили дим над міськими околицями. За попередніми оцінками, ЗС РФ могли завдати удару балістичними ракетами. Тим часом вночі ЗС РФ били по Україні авіаційними ракетами і дронами-камікадзе.