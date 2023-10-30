"Виглядає дуже дивно": ФСБ РФ могла влаштувати заворушення у Дагестані, — Фейгін (відео)

На думку правозахисника, російські спецслужби хотіли б виявити членів ісламського радикального угрупування, яке створює проблеми на Кавказі. Тому нічого не зробили, щоб унеможливити напад на літак з Ізраїлю.

За блокуванням літака з Ізраїлю в аеропорту Махачкали в Дагестані, яке сталось в ніч на 30 жовтня, можуть стояти працівники ФСБ Росії. Російські спецслужби навмисно спровокували заворушення, щоб виявити "неблагонадійних" дагестанців. Про це заявив російський юрист та блогер Марк Фейгін в інтерв'ю Фокусу.

Фейгін зазначив, що події в Дагестані, на його думку, справа рук ФСБ РФ і "спеціально влаштовані провокації". Учасники виступів проти ізраїльтян — це члени салафітського угрупування, яке завжди вороже ставилось до діяльності євреїв та Ізраїлю. Також вони були не надто лояльні до кремлівського режиму. Тому їх навмисно спровокували на виступи, щоб виявити та знешкодити особливо агресивних.

"Таке відчуття, що їх вирішили спровокувати та виявити — хто тут у нас може бути здатним на такі дії. ФСБ не шкода євреїв: "нехай їх там усіх переріжуть". Однак їм [салафітам] навіщось дали щось зробити".

Заколотники змогли дістатись до готелю, потім — до аеропорту, вибрались на злітну смугу. І за цей час їх ніхто не зупинив і не завадив.

"Це все виглядає дуже дивно. Тому що коли потрібно, там ніхто не пікне, особливо — в Дагестані. А тут годинами все продовжується, бушує і нічого", — зазначив Фейгін.

Російський юрист пояснив, що зазвичай до таких ситуацій підключають і Росгвардію, і армію. Однак цього разу нічого не робилось і ситуації "дали вихлюпнутись". Допускалось навіть, щоб постраждали "два-три євреї" — вони не важливі для ФСБ РФ, наголосив співрозмовник Фокусу.

"Думаю, їх усіх переписали й будуть далі відклацувати. Будуть боротись з салафітським підпіллям, яке загрожує Кавказу і Дагестану".

Також Фейгін запропонував простежити над продовженням ситуації — від цього залежатимуть остаточні висновки. Але наголосив, що "Москва сама учасник цієї великої антисемітської кампанії. ХАМАС у них в друзях. Москва нікого не стримає і знала про підготовку операції 7 жовтня".

Зазначимо, салафіти — прихильники однієї з течій ісламу, в якому вимагається жити у повній відповідності до вимог Корану та сун. Пропонується відкинути усі нововведення сучасного світу і жити за законами шаріату. Один з напрямків — джихадисти, які вимагають збройної боротьби з цивілізацією.

Заворушення у Дагестані: деталі

Надзвичайні події в Дагестані відбулись надвечір 29 жовтня. ЗМІ повідомили про групу дагестанців, які заблокували аеропорт у Махачкалі та оточили літак з людьми, який прилетів з Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що нападників було близько 1500 осіб. Розганяти їх почали через кілька годин після початку подій, розповіли медіа. Внаслідок дій поліції та заколотників отримали поранення близько 20 людей. Серед постраждалих — дев'ять поліцейських.

Слідчий комітет РФ оголосив відкриття кримінального провадження щодо подій в Дагестані. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін планує провести нараду з цього приводу.

Нагадуємо, в ніч на 30 жовтня ЗС РФ двічі поспіль обстріляли Україну. Спершу відбулась атака 12 дронами-камікадзе "Шахед", які були знищенні українськими силами ППО. Під ранок росіяни вдарили по Одесі: вибухнуло біля судноремонтного заводу.