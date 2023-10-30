"Агенти нестабільності": КНР та РФ звинуватили США у світовій дестабілізації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив Заходу прямим військовим зіткненням через допомогу Україні. Китайці теж натякнули на роль США, але наголосили, що відкриті до співпраці.

На Пекінській виставці озброєння міністр оборони РФ Сергій Шойгу та замголови Центральної військової комісії Національно-визвольної армії Китаю Чжан Юйся розкритикували США за світову дестабілізацію. Про це повідомляє The Washington Post.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на виставку озброєнь у Пекін. Там він розкритикував Сполучені Штати й виступив із погрозами Заходу через втручання у війну в Україні.

"Політика Заходу, спрямована на постійну ескалацію конфлікту з Росією, несе в собі загрозу прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками", — заявив Шойгу.

Дещо мʼякішу заяву зробив Чжан Юйся, він виступив із критикою на США опосередковано. Він залишив відкритим шлях до поліпшення військових звʼязків з Вашингтоном.

"Деякі країни навмисно створюють турбулентність і втручаються у внутрішні справи інших країн. Ми будемо поглиблювати стратегічну співпрацю і координацію з Росією і готові на основі взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва розвивати військові зв'язки з США"", — сказав Чжан, заступник голови Центральної військової комісії Китаю, у своїй програмній промові.

За даними державних ЗМІ РФ та КНР, Пекінській форум зібрав делегації з понад 100 країн. На думку доцента Центру російських досліджень Східнокитайського педагогічного університету в Шанхаї Вана Цінсуна, РФ та Китай хочуть використати платформу для завоювання громадської думки в країнах глобального півдня.

При цьому на форум запросили міністра оборони США Ллойда Остіна, але замість нього прибула директорка по роботі з Китаєм в офісі заступника Пентагону.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗМІ писали, що Китай домінує в Індо-Тихоокеанському регіоні шляхом залякуванням та погроз.

27 жовтня новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США не допустять перемоги Росії у війні проти України.