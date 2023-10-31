Незвичний маршрут: ЗС РФ забирають особовий склад із Маріуполя та відправляють на фронт (фото)

Російських військовослужбовців, які дислокувалися на території ММК ім. Ілліча, відправили в напрямку Пологів або Вугледару через Малоянісоль.

З Маріуполя вантажівки з військовими відправляють на фронт. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У повідомленні йдеться про те, що було зафіксована колона з восьми вантажівок. У транспортних засобах бачили живу силу. Ймовірно, окупанти відчувають нестачу особового складу.

"Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя", – пояснив він.

Маршрут переміщення, як йдеться у дописі, вказує, що особовий склад утримувався на території ММК ім. Ілліча як пункту базування. З цієї локації особовий склад могли відправити в напрямку Пологів або Вугледару через Малоянісоль.

Ситуація у Маріуполі у жовтні

13 жовтня, як пояснив Петро Андрющенко, авіацію направили в бік Донецька. У місцевому підпіллі зазначили, що вибух лунав з боку Приморського району. Міг вибухнути склад окупантів. Чули всі райони міста, а особливо голосно було з боку Приморського району.

Російські окупанти, зі слів речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, поглиблюють дно морського порту у Маріуполі. Вони наче прагнуть хоча б якимось чином налагодити логістичне забезпечення своїх угруповань, в тому числі для вивезення награбованого. Російські загарбники й надалі прагнуть вивозити збіжжя і метал.

Нагадаємо, 31 жовтня у ССО розкрили деталі авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі. Зі слів генерал-майора Віктора Хоренка, в України раніше не було досвіду проведення подібних операцій, тому всі проблеми вирішували вже після їх початку. Загалом вертольоти здійснили успішних 7 рейсів.