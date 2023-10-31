Санкцій недостатньо: скільки БПЛА та ракет мають окупанти для зимових обстрілів, – УП

Окупанти змогли відновити виробництво деяких ракет до довоєнного рівня, тому зараз в окупантів накопичено близько 700 ракет різних типів, стверджують журналісти.

Російська армія знову починає обстрілювати електростанції та обʼєкти критичної інфраструктури. Наразі у російських військ є сотні ракет та безпілотників. Про це повідомляє "Українська правда".

Минулого року РФ почала масовано обстрілювати українську інфраструктуру з 10-11 жовтня, коли по Україні запустили понад 80 крилатих та балістичних ракет. До цього перший удар по ТЕЦ відбувся у Харкові у вересні 2022 року. Потім до 9 березня 2023 року відбулося ще 14 масованих обстрілів, загальна кількість обстрілів ракетами склала приблизно 1100.

За оцінками ГУР, станом на кінець серпня 2023 року в арсеналі РФ було 585 ракет з дальністю понад 500 км:

270 "Іскандерів";

140 "Калібрів";

100 ракет по типу Х-101, Х-555 та Х-55;

75 аеробалістичних "Кинджал";

150 ракет Х-22.

Щомісяця, за даними джерелами видання, РФ виробляє 100-120 далекобійних ракет. У жовтні 2023 року вже було випущено 40 ракет по Україні, а у вересні ще понад 100. Ще одною небезпекою є Shahed та ракети С-300, С-400 та "Онікси". Вони не входять в статистику ГУР.

Отож за підрахунками видання, станом на зараз в окупантів є 700 ракет різних типів, а також близько 7000 ракет від ЗРК С-300/С-400. Також окупанти виробляють дрони-камікадзе Shahed, "Італмас" та "Ланцети".

"Ми навчилися збивати "Шахеди", але вони все одно залишаються непростою ціллю. Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі, і тому їх важко діставати", – пояснює Ігнат.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня після атаки ЗС РФ по Херсону в деяких районах зникла електроенергія

Вночі 25 жовтня РФ завдала удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції.