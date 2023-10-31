Безпідставно нарахував понад 4,6 млн грн: в Україні під суд піде ще один командир (фото)

Офіцер нараховував виплати навіть тим військовим, які були відсутні у військовій частині протягом трьох місяців. Його судитимуть за недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

ДБР завершило розслідування стосовно командира однієї з військових частин на Миколаївщині, який безпідставно нарахував своїм підлеглим майже 4,6 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що офіцер нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили військову частину. Кошти нараховувалися навіть тим військовим, які не з’являлися на службу протягом трьох місяців. ДБР зазначають, що командир був зобов’язаний призупинити виплати бійцям, однак цього він не зробив.

Зазначимо, що про підозру чоловіку оголосили у серпні цього року. Його обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні Державне бюро розслідувань повідомляло, що оголосило підозру командиру однієї з військових частин Донеччини в організації фіктивних виплат військовим. За інформацією слідства, чоловік за сім місяців привласнив майже 5 млн гривень.

Також у серпні на Львівщині затримали ще одного командира, який продавав військовослужбовцям безкоштовні продукти та змушував бійців будувати собі маєток.