"Залежить від індивідуальних навичок": у США розповіли, скільки пілоти ЗСУ навчатимуться на F-16

За словами бригадного генерала Пета Райдера, Міноборони США продовжить співпрацювати з Конгресом, щоб отримувати необхідне фінансування для допомоги Україні.

Українські пілоти навчатимуться керувати літаками F-16 від 5 до 9 місяців. Про це заявив прессекретар міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу.

За його словами, багато що також залежить від індивідуальних навичок пілотів.

"Ми очікуємо, що завершення випуску залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", — заявив Райдер.

Зазначимо, що під час того ж брифінгу представник Пентагону сказав, що Міноборони США продовжить співпрацювати з Конгресом, щоб отримувати необхідне фінансування.

"Ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати й Україну, і Ізраїль", — сказав Райдер.

Він також заявив, що Штати зосереджуються на тому, щоб у Києва було все необхідне для захисту від російської агресії.

"Ми зосереджені на довгостроковому оборонному співробітництві та відносинах з Україною, а також на забезпеченні того, щоб у них було все необхідне, щоб стримувати майбутні атаки з боку Росії і зберігати свій суверенітет", — сказав Райдер.

Нагадаємо, що представник Повітряного командування Юрій Ігнат пояснив, коли ЗСУ отримають винищувачі F-16. Україні потрібні західні винищувачі F-16 і Gripen, щоб закрити повітряний простір і отримати перевагу на війні. Однак наразі є інформація про надання лише 14 сучасних літаків.