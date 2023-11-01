Тривога тривала понад 6 годин: Росія провела масову атаку на Україну дронами-камікадзе

За всю ніч російські БПЛА облетіли Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Вінницьку, Тернопільську, Львівську та інші області.

У ніч на 1 листопада російські військові атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Перша група ворожих БПЛА була помічена ще о 21:42 31 жовтня, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що дрони рухалися з Бєлгородської області РФ.

Уже о 23:37 стало відомо про нову групу дронів. Жителів Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей попередили про небезпеку. Також тривогу оголосили в Сумській, Київській та Хмельницькій областях.

О 00:04 Повітряні сили заявили, що група ударних БПЛА перебуває в Хмельницькій області. Деякі рухалися в бік Старокостянтинова. Також кілька груп пролітали Кіровоградську область у напрямку Умані. Крім того, групи дронів рухалися в Полтавській області в напрямку Кременчука.

Telegram-канали повідомляли про вибухи в Хмельницькій і Полтавській областях.

Уже о 00:09 про загрозу БПЛА попередили жителів Тернопільської області, а о 02:59 тривогу оголосили у Львівській області.

Про відбій повітряної тривоги у зв'язку з нальотом дронів-камікадзе Shahed оголосили тільки о 04:40.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як погана погода ускладнює роботу авіації ЗС РФ. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українські захисники регулярно використовують штормові попередження на свою користь, тим самим не даючи противнику можливості продовжувати терор.