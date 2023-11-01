"Видовище на десятки кілометрів": БУАР 110 бригади і ССО знищили "Солнцепек" (відео)

Вогнеметна система залпового вогню на Донеччині була знищена БУАР та бійцями ССО "А".

ТОС-1А "Солнцепек" російських окупантів знищили на Авдіївському напрямку. Відповідне відео опублікували у Telegram батареї управління та артилерійської розвідки (БУАР) 10-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Спільну роботу підрозділ провів із бійцями ССО "А". На відео можна побачити, що смертоносна техніка рухається дорогою. Згодом українські захисники завдали удару і вона спалахнула.

"Це "гримуча суміш", — йдеться у дописі.

Видовище можна було спостерігати за десятки кілометрів. Очевидно, техніка пересувалася з повним боєкомплектом.

Знищення ТОС-1А "Солнцепек" у жовтні

103-я ОБр ТрО 31 жовтня уразила ще один "Солнцепек". Російську вогнеметну систему "Солнцепек" помітили за допомогою безпілотного літального апарата. Після вдалого ураження техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Також 30 жовтня спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російський "Солнцепек". Важку вогнеметну систему можливо знищити порівняно недорогою, але ефективною зброєю — дроном-камікадзе. Бійці СБУ ліквідували під Авдіївкою.

Сили оборони 19 жовтня спалили одразу 2 російські системи "Солнцепек". За тиждень окупанти втратили вже три важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А. За версією російської пропаганди, ТОС не має аналогів у світі. Термобаричні боєприпаси мають велику руйнівну силу.

Нагадаємо, 31 жовтня експерт розповів, що "жовтнева спека" для російських ТОС "Солнцепек" може завершиться втратою усіх одиниць. З початку літнього контрнаступу Сил оборони російські загарбники вже втратили 11 важких вогнеметних систем. Лише за жовтень — уже 5.