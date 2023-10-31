Жовтнева спека для російських ТОС "Солнцепек": ЗС РФ ризикують втратити їх усі, — експерт

З початку літнього контрнаступу Сил оборони російсбкі загарбники вже втратили 11 важких вогнеметних систем. Лише за жовтень — вже 5.

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Армія ЗС РФ завдяки Силам оборони може повністю лишитися ТОС-1А "Солнцепек" на гусеничних шасі. Про це повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, українські захисники почали все частіше ліквідовувати це російське озброєння, особливо за останній місяць.

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"Жовтнева спека для ТОС-1А "Солнцепек" триває. Верифіковано знищення чергового російського ТОС-1А "Сонцепік", за рахунком 14-го, підтвердженого документально, а згідно з загальним даними їх знищено вже понад 20 таких систем. Крім того — це 11-та знищена важка вогнеметна система з початку літнього наступу СОУ і 5-та лише за жовтень", — зазначив експерт.

Він зауважив, що такими темпами Росія ризикує втратити в Україні всі ТОС-1А на гусеничних шасі.

"Добре горять, ось тільки російські окупаційні війська починають планово переходити на колісне шасі, а тому ми можемо бути з вами свідками знищення останніх екземплярів ТОС-1А на гусеничному шасі.", — написав він.

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російський "Солнцепек". Ще раніше, зазначив Стерненко, по такому самому "солнцепеку" відпрацювала 59-а бригада.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ за добу, 14 жовтня, втратили літак Су-25, "Солнцепек" та БМПТ "Термінатор".