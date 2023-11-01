Вистачить на два місяці: Північна Корея надіслала РФ понад мільйон снарядів, — Bloomberg

Росія отримала снаряди, яких має вистачити до Нового року, свідчать дані розвідки Південної Кореї. У РФ приїхали й північнокорейські радники.

ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї, підтвердила Південнокорейська розвідка. Крім снарядів у Росію приїхали північнокорейські радники, які будуть консультувати щодо використання боєприпасів. Про деталі постачання зброї розповіло видання Bloomberg.

Bloomberg посилається на інформацію від Національної служби розвідки Південної Кореї. Розвідники оприлюднили звіт, у якому повідомили про вміст 10 партій зброї, яку КНДР надіслала в Росію. В 10 партіях — понад 1 млн снарядів, ідеться у повідомленні медіа.

Одного мільйону снарядів має вистачити на два місяці війни в Україні, вказує ЗМІ. Щоб росіяни їх правильно використовували, прибули також північнокорейські радники.

Зазначимо, на сьогодні не відомо, скільки часу КНДР виробляла подібний пакет озброєння та яка продуктивність збройних заводів країни-партнера Росії.

Війна РФ — деталі

Зазначимо, постачання північнокорейських снарядів відбулось після двох зустрічей російських урядовців з головою КНДР Кім Чен Ином. У липні 2023 року у Північній Кореї побував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. ЗМІ повідомляли, що можлива причина візиту — потреба у снарядах, нестачу якої почала відчувати російська армія.

За два місяці, 13 вересня, відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та північнокорейського очільника. Політики зустрілись на Далекому Сході Росії, куди обоє прибули спеціальними потягами. За підсумками зустрічі повідомлялось, що досягнули домовленостей на взаємовигідних умовах.

Між тим у жовтні активізувались наступальні спроби ЗС РФ на східному відтинку фронту. Зокрема, починаючи з 10 жовтня, почались атаки на Авдіївку на Донеччині. Також відновились штурми на Куп'янськ, Мар'їнку і Шахтарське. Згідно з даними ЗМІ, російський наступ став можливим після отримання північнокорейських снарядів.

Американські чиновники підтвердили отримання партії зброї, яка надіслали до РФ з КНДР. Тоді вказувалось, що ідеться про тисячі контейнерів, котрі прямували з Далекого Сходу країни-агресора.

Нагадуємо, снаряди Північної Кореї також виявили у терористів ХАМАС в Секторі Гази. Експерти вказували, що терористи могли їх отримати за посередництва Ірану. Між тим США, спільно з Ізраїлем, намагаються напрацювати план подальшого існування Гази після звільнення від ХАМАС. Водночас точні цілі війни в Україні досі невідомі — про це заявив новий спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон.