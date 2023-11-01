Особлива версія: чому ізраїльські гелікоптери Apache мають "випуклість" під днищем (фото)

Ударний гелікоптер Apache під час модернізації отримав модуль під днищем, в який встановили додаткові системи для підвищення виживаності та боєздатності борту.

Війна в Ізраїлі зіштовхнула ЦАХАЛ з бойовиками ХАМАС знову. Ізраїльська армія є одна з найтехнологічніших у світі. Парк ударних гелікоптерів AH-64 Apache також має характерні особливості. Про це повідомляє The War Zone.

На фотографіях, які зʼявляються в мережі, помітно, що нижня частина Apache має капсулу. Одразу за 30-мм гарматою встановлено додатковий пакет авіоніки, щоб підвищити виживаність гелікоптера в зоні бойових дій.

AH-64A Apache

Вперше інформація про встановлення додаткової капсули на нижню частину гелікоптера стало відомо ще у 2013 році, зокрема на модель AH-64A Peten першого покоління. Також Повітряні сили мають гелікоптери другого покоління AH-64D Saraf, який почав надходити у військо у 2005 році.

Зазначається, що під "живіт" гелікоптера версії Saraf встановлено додаткову авіоніку, більша частина якої є ізраїльського виробництва:

пакет голосового звʼязку та даних RAVNET 300;

супутниковий звʼязок Elta 1891;

система управління місією HELICOM;

комплекс самозахисту Elisra Seraph;

система попередження про ракету SPG-65;

РЕБ SPJ-40;

теплові пастки Elbit Rokar.

Базові версії не мають додаткового модуля з такими системами. Зараз всі гелікоптери AH-64A модернізовані до рівня порівнянного з AH-64D й мають нові системи живлення.

AH-64D Apache почав надходити у військо в 2005 році

Автори зазначають, що окрім авіоніки AH-64D отримали можливість запускати ізраїльські ракети Spike NLOS з дальністю майже 25 км наряду з класичними Hellfire. Армія оборони Ізраїлю використовує гелікоптери Apache й в місіях для боротьби з БПЛА. Низька швидкість та гнучкість бортів дозволяє їх ефективно використовувати проти певних видів БПЛА.

Загалом на озброєні є 48 ударних гелікоптерів Apache, з яких менше як 20 у досконалішій версії D.

Нагадаємо, 19 жовтня Boeing анонсував друк запчастин для ударних гелікоптерів Apache на 3D-принтерах. Деякі деталі можна виготовити за годину замість 1 року.

12 жовтня в США вперше випробували модернізований AH-64E Apache в повітрі.