"Війна переходить на новий етап": Залужний назвав п'ять "ключів" до перемоги України

Росія зазнала значних втрат, але продовжує зберігати за собою перевагу в озброєнні. Головнокомандувач ЗСУ розповів про свої пріоритети, щоб Україна мала змогу протистояти ворогу.

Війна в Україні перетворюється на "позиційну", а отже перед світом постають нові виклики. Про це йдеться в есе головнокомандувача Збройних сил (ЗСУ) Валерія Залужного, опублікованому 1 листопада у The Economist.

"Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо "позиційною" війною статичного та виснажливого бою", — заявив він.

Головнокомандувач пояснив, що це на користь РФ, адже країна-агресорка зможе відновити свою військову міць. Водночас для того, щоб вийти з такого роду війни, ЗСУ необхідні "ключові військові можливості та технології". Залужний перерахував п’ять основних пунктів.

Повітряна оборона

Цю складову військовий назвав найважливішою.

"Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій", — підкреслив він.

Воєначальник розповів, що на початку війни Україна мала 120 бойових літаків, але придатною до використання була лише третина з них. З його слів, ВПС РФ зберігають "значну перевагу" у повітрі та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Це вплинуло і на контрнаступ Сил оборони.

Також головнокомандувач наголосив важливій ролі безпілотників на фронті. Він пояснив, що БПЛА потрібні для ударів з використанням приманок, щоб перевантажити ППО Росії, та для полювання на ворожі дрони.

Радіоелектронна боротьба

РЕБ Залужний назвав "ключем до перемоги у війні безпілотників".

Він розповів, що протягом останнього десятиліття Росії вдалося модернізувати свої сили РЕБ. Водночас 65% українських платформ постановки перешкод, якими володіли ЗСУ на початку війни, були вироблені ще в часи СРСР.

Контрбатарейна боротьба

Третім завданням воєначальник визначив контрбатарейний вогонь, а саме ураження артилерії противника.

"У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійський і ракетний вогонь становить 60-80% усіх військових завдань. Коли минулого року ми вперше отримали західну зброю, ми досить успішно виявили російську артилерію та вразили її", — зазначив Залужний.

Він пояснив, що ефективність цієї зброї "різко знизилася", коли ворог удосконалив свою РЕБ. Нині Україні вдалося досягти паритету з Росією, маючи меншу кількість зброї. Це можливо через її вищу точність.

"Нам потрібно створити наші локальні поля GPS — використовуючи наземні антени, а не лише супутники — щоб зробити наші снаряди з точним наведенням більш точними в умовах російського глушіння. Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більш якісне артилерійсько-розвідувальне обладнання, яке може виявляти російські гармати", — наголосив головнокомандувач.

Розмінування

Залужний розповів, що на початку війни Україна мала обмежене та застаріле обладнання для розмінування. Проте навіть західні постачання досі не виправили ситуацію, адже місцями мінні поля простягаються на 20 кілометрів.

"Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані", — пояснив воєначальник.

Мобілізація

Останнім своїм пріоритетом головнокомандувач ЗСУ назвав нарощення резервів.

"Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, і тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей", — підкреслив він.

Залужний пояснив, що можливості підготовки резервів у України також обмежені. Окрім того, він нагадав про ризик ударів ЗС РФ по тренувальних центрах.

"Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованого та навченого особового складу в досвідчених передових підрозділах для його підготовки", — розповів військовий.

Він закликав не недооцінювати Росію, яка зазнала великих втрат, але "протягом значного часу" ще матиме перевагу в озброєнні, техніці та кількості снарядів.

"Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів", — підсумував Залужний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що боїться початку в Україні Третьої світової війни. Він закликав світ допомогти зупинити Росію, "поки не стало надто пізно".

19 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав захисників на Авдіївському та Куп’янському напрямах. Він підкреслив, що "немає простих ділянок фронту".