Війна перейшла в Сектор Гази. Що відомо про просування ізраїльської армії на фронті

ЦАХАЛ перейшов у наземний наступ на Сектор Гази та вже фактично оточив Газу. Однак іранські проксі в Ємені оголосили війну Ізраїлю та регулярно намагаються обстрілювати територію країни ракетами. Фокус розібрався, де відбуваються бойові дії та які цілі ставить перед собою ЦАХАЛ, виступаючи проти бойовиків ХАМАСу.

Після нападу бойовиків ХАМАСу Ізраїль одразу відкинув можливість для перемир'їв або зупинки бойових дій.

Бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю 7 жовтня. Відтоді Повітряні сили завдали сотні ударів по банках цілей ворога. Одразу озвучувалися плани про велику операцію проти ХАМАСу. І ось 27 жовтня в Армії оборони Ізраїлю повідомили про те, що наземна операція розширюється, після чого бронетанкові та механізовані частини почали наступ на Сектор Гази.

Карта бойових дій в Ізраїлі

За даними OSINT-дослідників із проєкту War Mapper, ізраїльський наступ відбувається одразу за трьома напрямками. За рахунок цього вдалося фактично оточити Газу. Військові діють за межами лінії евакуації, яку створили для виїзду цивільних.

Карта бойових дій у Секторі Гази. Світло-синій — наступ АОІ, зелений — територія Сектора Гази під контролем ХАМАСу

Складнощі наземних операцій полягають не тільки в тому, що Сектор Гази густонаселений, а й у тому, що під цією територією — сотні кілометрів підземних тунелів. Мережу прозвали "метро Гази" — за повідомленнями ЗМІ, там бойовики ХАМАСу могли накопичити сили та засоби для ведення бойових дій місяцями. Однак і військові Армії оборони Ізраїлю були підготовлені до такого. Бійці тренувалися на полігоні "Мала Газа", де була імітована територія бойовиків.

Навчання бійців АОІ в підготовчому центрі "Мала Газа" Фото: The Wall Street Journal

Уже зараз бойові дії ведуться в тунелях. Експерти в ЗМІ заявляють, що однією з ключових цілей для ізраїльської армії є знищення величезної мережі "метро".

"Наземна операція просувається за планом. Завдяки завчасному плануванню, точній розвідці та спільним атакам (із суші, повітря та моря) наші сили прорвали передню лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази", — заявив глава пресслужби Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі.

Із початку війни Армія оборони Ізраїлю вже знищила понад 12 000 цілей у Секторі Гази.

Які цілі ставить перед собою Ізраїль?

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 28 жовтня, що наземні частини АОІ зайшли на ворожу територію.

"Наші командири та солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація та національне керівництво. Вони сповнені рішучості викорінити це зло зі світу для нашого існування, а також для всього людства", — заявив Нетаньягу.

Ключовою метою він назвав розгром ворога та забезпечення існування ізраїльтян на території країни. За день до цього контрадмірал Даніель Хагарі завив, що авіація наростила кількість ударів, щоб розширити операцію до наземних бойових сил.

"Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі й терористичну інфраструктуру. Після наступальної діяльності, яку ми провели за останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність", — заявив Хагарі.

Також важливою метою є звільнення понад 200 полонених, яких захопив ХАМАС.

Танкові рейди почалися на кілька днів раніше. У телеграм-каналі редактора військової рубрики Фокусу Ігаля Левіна вказували, що член політбюро ХАМАСу Разі Хамад заявив про необхідність повторення 7 жовтня для Ізраїлю знову й знову.

"Ізраїль — країна, якій немає місця на нашій території. Ми повинні стерти її з лиця землі, оскільки вони несуть для нас військову та політичну загрозу. Хіба можливий мир, якщо ХАМАС поклявся знищити Ізраїль?" — заявив Хамад.

Чого вже досягнув Ізраїль у боях проти ХАМАСу

Відповідати на атаку бойовиків ізраїльські військові почали в день вторгнення 7 жовтня. Перший етап операції включав затримання або ліквідацію терористів, які вторглися на ізраїльську територію. Паралельно йшли ще кілька процесів:

мобілізація резервістів;

повітряні удари по цілях бойовиків і їхніх лідерах;

США відправили дві ударні авіаносні групи до Східного Середземномор'я — USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower. Eisenhower.

Із початку оголошення мобілізації було призвано близько 360 тисяч військових, які поверталися в Ізраїль із різних куточків світу. Також, за даними The Economist, Повітряні сили Ізраїлю завдали понад 600 авіаударів. Бойовики ХАМАСу часто розташовували військові цілі в цивільних місцях, тому жертв серед місцевого населення не вдасться уникнути, вважають експерти.

Подальших планів Ізраїлю публічно не називають, а єменські хусити вже оголосили війну Ізраїлю.

"Наші збройні сили запустили велику партію балістичних і крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників по різних об'єктах ізраїльського супротивника на окупованих територіях", — заявив 31 жовтня представник ЗС Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі.

Щоб протистояти загрозам Ємену, Військово-морські сили відправили в район Червоного моря свої бойові кораблі. За нападом, імовірно, стоїть Іран, який підтримує хуситів у Ємені.

В одній зі статей, яку переклав Фокус, вказується, що наразі невідомо, чи призведе війна в Секторі Гази до масштабніших бойових дій на Близькому Сході.

"Продовжуючи інтенсивний наступ на Газу, Ізраїль повинен буде також розробити й реалізувати нову стратегію, щоб не дати "Хезболлі" розширити конфлікт. Але від того, як Ізраїль вестиме бойові дії на півдні, залежатимуть наявні в нього можливості, а отже, і стратегія, яку він зможе реалізувати на півночі. Проведення потужної наземної кампанії в Газі, принаймні тоді, коли загроза з півночі все ще нависає, а Західний берег розігрівається, може виявитися ризикованим для Ізраїлю", — писав віцепрезидент із політики JINSA Блез Мішталь.