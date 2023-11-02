Шість невдалих пусків за чотири місяці: у ЗМІ розповіли про ядерні випробування РФ

Кожні 20 днів протягом останніх чотирьох місяців Росія намагалась запустити новітні ракети-носії ядерних боєголовок. Усі пуски завершились різного масштабу провалами, написали неурядові росЗМІ.

З липня по жовтень 2023 року Міноборони РФ намагалось провести випробування ракет для ядерних боєголовок. Усі випробування завершились невдало, навіть ті, якими керував особисто президент Росії Володимир Путін. Про деталі ядерних випробувань розповіло видання Newsweek.

Видання дослідило повідомлення щодо результатів ядерних випробувань, які публікували російські неурядові джерела. Зокрема, скористалось повідомленням неурядового Telegram-каналу "Сирена".

Автор "Сирени" зумів поспілкуватись з анонімним джерелом, утаємниченим в деталі ядерних пусків РФ. Джерело розповіло про шість випробувань, які проводились у РФ, починаючи з 30 липня 2023 року до 1 листопада 2023 року (дати публікації допису). З його слів, усі пуски — "скасувались або провалились".

30 червня мали провести випробування підводної ядерної торпеди "Посейдон", яка мала б вражати військові бази та кораблі умовного противника. Торпеду "викинуло" з пускової шахти і вона потонула. Причина неполадок — "відсутність охолоджуючої рідини і незапуск реактора". 30 серпня мали запустити ракету "Сармат" (вага — 6-10 тонн, дальність польоту — до 18 тис. км). Запуск не відбувся через те, що не працювала система керування пусковою установкою. 25 жовтня відбулись випробування, якими керував особисто президент Путін. Очільник Кремля мав запустити дві ракети — "Ярс" та "Булава". Російські військові навіть відрапортували, що все пройшло без проблем. Однак співрозмовник "Сирени" зазначив, що ракета "Ярс" упала на другому етапі польоту, а "Булаву" навіть не пробували запускати. 31 жовтня планували ще раз випробувати "Сармат". Пуск не відбувся через порушення системи телеметрії та "збій у роботі персоналу". 1 листопада "Сармат" все ж запустили. Однак ракета пробула у повітрі 77 секунд, після цього упала за 300 км від місця старту.

У дописі росЗМІ підсумовують, що Міноборони РФ навряд чи зможе поставити на бойове чергування хоча б ракету "Сармат" — вона досі не пройшла випробування. А випробування старих ракет "Ярс", а також, "Синева", свідчить про те, що нових розробок у Росії немає.

Інших підтверджень шести невдалих пусків, крім заяви неурядового російського порталу, наразі немає.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, 26 жовтня урядові росЗМІ опублікували відео, на якому Путін начебто спостерігає за успішним пуском ракети-носія ядерної боєголовки "Ярс". Подію прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. З його слів, ракета не злетіла, а "гепнулась".

Між тим очільник Кремля підписав закон, яким скасував ратифікацію Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Цим підписом він відмовився від свого ж рішення, прийнятого 23 роки тому.

Тим часом російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила про необхідність відновлення ядерних випробувань. Росіянка запропонувала почати з Сибіру, чим викликала незадоволення у частини російського населення.

Нагадуємо, у ООН продовжуються дебати щодо війни в Ізраїлі. Зокрема, представник РФ заявив, що ізраїльтяни "не мають права" захищатись від нападу терористів ХАМАС. Своєю чергою представник Ізраїлю почав носити жовні зірку Давида під час засідань міжнародної організації — на знак "ганьби" через рішення Генасамблеї та Радбезу ООН.