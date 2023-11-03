Нічний обстріл Харківської області: окупанти завдали близько 10 ударів дронами (фото)

За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, через російську атаку в Харкові пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та автомобілі. Крім того, спалахнула пожежа на СТО.

У п'ятницю, 3 листопада, Збройні сили російської Федерації завдали по Харкову і Харківській області близько 10 ударів безпілотними літальними апаратами. Про це сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі виданню "Суспільне".

Повідомляється, що внаслідок російського обстрілу в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова було пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та автомобілі. Крім того, на одній зі станцій технічного обслуговування спалахнула пожежа.

"Палали гаражі та авто. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій", — розповів Чубенко.

Спікер повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали. За його словами, станом на 03:15 інформація про загиблих або поранених не надходила.

Нагадаємо, 1 листопада міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що протягом доби окупанти атакували понад сотню населених пунктів у 10 регіонах України. Це найбільша кількість міст і сіл, які потрапили під ворожий обстріл у 2023 році.

Раніше, 8 жовтня, в один із багатоповерхових будинків Херсона влучив російський снаряд, унаслідок чого повністю було зруйновано дві квартири та постраждали люди. Майже через місяць місцеві жителі розповіли, як готуються до зими.