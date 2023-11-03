Чекаємо третю атаку: коли РФ почне штурмувати Авдіївський коксохім, — Барабаш

Авдіївка страждає від російських авіаударів, розповів голова міської адміністрації Барабаш. За минулу добу від вибуху авіабомби отримали поранення двоє людей — місцевих жителів старшого віку.

Російське командування готується почати третю атаку, щоб захопити Авдіївський коксохімічний завод. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів та накопичення ресурсів на лінії боїв. Про деталі ситуації в Авдіївці розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Слова посадовця пролунали в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Барабаша, у РФ з'явилась нова ціль — окупація Авдіївського коксохіму: саме про це говорять росіяни, чиї розмови вдалось перехопити. Тим часом бійці ЗСУ спостерігають накопичення ресурсів ворога. При цьому відзначають, що штурми будуть проводитись переважно піхотними підрозділами без бронетехніки. Напрями атаки збігаютьсяз попередніми — з півночі та півдня.

ЗС РФ почнуть третій штурм тоді, коли дещо підсохне земля після дощів, і це станеться досить скоро, наголосив посадовець.

"Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо", — сказав Барабаш.

Щодо загальної ситуації у Авдіївці голова міської адміністрації заявив, що росіяни обстрілювали "центральну та стару частину міста". Один масований обстріл відбувся зранку близько 6 години: "гатили добряче". Внаслідок удару ЗС РФ є поранені: жінка 1938 р.н. та чоловік 1951 р.н. — вони в лікарні.

Трансляція Всеукраїнського телемарафону (Барабаш — за 10 год. після початку трансляції)

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що російські війська націлились на коксохімічний завод в Авдіївці. Також вказали, що можливе просування ворога у районі залізничної колії — її росіяни начебто перетнули. Просуванню підрозділів ЗС РФ заважає українська авіація — вона активізувалась на даному відтинку фронту, скаржаться окупанти.

На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, що росіяни дійсно майже впритул підійшли до Авдіївського коксохіму. Завод — промислове підприємство у північній частині Авдіївки, його орієнтовна площа — 325 га.

Авдіївський коксохімічний завод на карті DeepState станом на 3 листопада 2023 року Фото: DeepState

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 листопада вказано, що ЗС РФ здійснили 10 атак у районі Авдіївки протягом минулої доби. При цьому активно залучали авіацію для обстрілів міста.

Штурми Авдіївки почались 10 жовтня, свідчить інформація в ЗМІ. Протягом трьох тижнів відбулось дві спроби наступу, під час яких росіяни втратили близько 200 од. військової техніки та близько 6 тис. осіб живої сили. Воєнний експерт пояснив, навіщо російському командуванню це місто — щоб відсунути ЗСУ від Донецька та окупувати Донецьку область до адміністративних меж.

Нагадуємо, в ніч з 2 на 3 листопада ЗС РФ запустили по Україні 38 дронів-камікадзе Shahed-136, які досягнули західних регіонів країни. Під ударом росіян вкотре опинився Харків: міський голова Ігор Терехов розповів про руйнування навчального закладу.