На інтеграцію ракет Taurus на українські Су-24 знадобиться до пів року, – виробник

За словами гендиректора Taurus Systems Йоахіма Нопфа, щоб інтегрувати ракету потрібно буде кілька місяців, і ще до 4 для того, щоб українські льотчики навчились з ними літати.

Вже понад 5 місяців Німеччина так і не наважується передати Україні крилаті ракети Taurus. Тепер розробники снаряда кажуть, що на його інтеграцію потрібно близько 6 місяців. Про це повідомляє портал Janes.

Крилаті ракети KAPD 350 Taurus не можна буде одразу встановити на українські фронтові бомбардувальники Су-24М. Для інтеграції знадобиться до пів року часу, а також окремого навчання льотчиків. Генеральний директор Taurus Systems Йоахім Нопф заявив про додатковий час на інтеграцію німецьких ракет: кілька місяців на інтеграцію, а потім до 4 місяців на підготовку льотчиків. Компанія є спільним підприємством MBDA Deutschland, MBDA та Saab Bofors Dynamics.

Taurus має дальність 500 км

Сама ракета Taurus надійшла на озброєння у 2005 році й має дальність приблизно 500 км. Вона має двоступеневу боєголовку під назвою MEPHISTO. Вона забезпечує проникати всередину навіть захищених цілей. Боєголовку можна запрограмувати, щоб налаштувати час підриву основної бойової частини.

Наведення відбувається за допомогою інерціальної системи INS, GPS та датчику рельєфу місцевості. Таким чином ракета має продовжити шлях до цілі навіть при відсутності GPS сигналу.

Наразі Taurus не виготовляють серійно, тому в Німеччині саме цим пояснювали відмову у постачанні ракет Україні. Проте у Taurus Systems кажуть, що відновити виробництво можна впродовж року. До того ж ракету можна буде покращити у разі відновлення серійного виробництва.

Нагадаємо, 19 жовтня посол Німеччини Мартін Єгер заявив, що Україні зараз не будуть передавати ракети Taurus.

12 жовтня ЗМІ писали, що Німеччина готова передати Taurus Україні, якщо США передадуть ракети ATACMS.