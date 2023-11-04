"Не вигадали ефективного методу": чому ЗСУ витрачають "дорогі ракети" на Shahed (відео)

Військовий експерт Сергій Бескрестнов попередив, що попереду на українців чекає ще більше атак ЗС РФ, адже ворог нарощує виробництво "шахедів".

Українські військові змушені витрачати дорогі ракети, щоб збивати російські ударні дрони типу Shahed. Про це у коментарі каналу "Блискавка", опублікованому 4 листопада, розповів військовий експерт в області радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

"Ми досі не вигадали ефективного методу боротьби з "шахедами", зараз 85% ми збиваємо силами ППО. Для цього ми, на жаль, витрачаємо дорогі ракети. Решту збиваємо силами РЕБ та засобами малих мобільних груп по Україні", — сказав він.

Експерт підтвердив, що українцям варто очікувати збільшення атак БПЛА, адже війна переходить у "позиційну фазу".

"Це значить, що росіяни нарощуватимуть виробництво ударних дронів та будуть атакувати й надалі, бо це ефективний засіб ураження. Особливо проти нашої критичної інфраструктури", — пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що вірити у погрози росіян про "зграї" з тисячі дронів не варто, адже такі обіцянки є елементом ІПСО. Водночас експерт підкреслив, що ворог дійсно здатен виробляти багато безпілотників.

Також "Флеш" розповів, чим вироблені в Росії "шахеди" відрізняються від іранських.

"РФ почала встановлювати антенну систему "Комета", яка є більш стійкою до нашого РЕБ. Також використовується новий GPS-приймач. Зараз це єдині зміни, але, на жаль, вони ефективні", — сказав він.

Коментар Сергія "Флеша" (про "шахеди" — з 3:38)

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому останнім часом ЗС РФ запускають дрони не "зграями", а одиницями. Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, "шахеди" виконують розвідувальну функцію.

Також у Повітряних силах відповідали, чи вплине на атаки безпілотниками осіння погода. Як пояснив Юрій Ігнат, погодні умови та погана видимість можуть вплинути не на всі типи БПЛА.