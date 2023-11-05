Не встиг повоювати: з'явилися супутникові фото з ураженнями верфі та військового корабля у Керчі (фото)

На думку експерта, капітана 1-го рангу ВМС запасу Андрія Риженка, знешкодження такого корабля, як "Аскольд", є дуже важливим для безпеки України.

У мережі з’явилися супутникові світлини суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі в Криму та військового корабля, які були уражені ракетними ударами ЗСУ 4 листопада цьогоріч. Знімками Planet Labs поділилися журналісти видання "Схеми".

Фото датовані 5 листопада і на них чітко видно місця ураження на заводі, а також на самому кораблі, який теж виглядає пошкодженим.

Фото: Telegram

"За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я гадаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", — прокоментував фото капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко.

Фото: Telegram

Він додав, що "Аскольд" — це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

Фото: Telegram

Що передувало

За повідомленням журналістів, 4 листопада в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Про задимлення в районі суднобудівного заводу писали також місцеві пабліки.

Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на суднобудівному заводі в Керчі внаслідок ракетного удару ЗСУ.

Збройні сили України також підтвердили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод "Залив" в окупованому Криму. Крім того, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що Сили оборони уразили один із найсучасніших кораблів РФ, носій крилатих ракет "Калібр".

Раніше він висловив сподівання, що ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою" та подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв носій крилатих ракет "Калібр".

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись. Також, дякую зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь", — написав Олещук.

Нагадаємо, Фокус писав, що в окупованому Генічеську "прилетіло" в пансіонати з росіянами. Ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілкове.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Криму в кількох районах 1 листопада пролунали вибухи. Окупанти повідомляли про масштабну ракетну атаку. 30 жовтня ракети атакували полк ППО РФ неподалік села Оленівка. Поранення отримали щонайменше 17 окупантів.