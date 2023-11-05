МО затвердило нову кадрову політику в ЗСУ: як зміниться призов до армії

Нова концепція кадрової політики передбачає заміну військової повинності службою за контрактом, забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Глава Міноборони України Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі п'ять років. У документі викладено стратегію комплектування армійських кадрів як під час війни, так і в мирний час. Про це в неділю, 5 листопада, повідомило Міністерство оборони.

Головні проблеми, які належить вирішити за допомогою нової військової кадрової політики:

забезпечення ЗСУ людськими ресурсами під час повномасштабної війни;

інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;

взаємосумісність збройних сил України та держав-членів НАТО.

Як зміниться призов до ЗСУ

Результатом запровадження нової концепції кадрової політики буде перехід на контрактну військову службу замість призову в армію. Серед інших очікуваних результатів:

заміна строкової військової служби інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

запровадження системи рекрутингу до ЗСУ військових фахівців;

гендерна рівність, надання жінкам рівних можливостей в армії;

цифровізація військового обліку;

автоматизація процесів управління персоналом;

розширення співпраці між спеціалізованими навчальними закладами України, ЄС та держав-членів НАТО;

удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

розширення психологічного супроводу солдатів та офіцерів;

нова культура взаємовідносин між командирами і підлеглими;

забезпечення умов переходу до цивільного життя для військовослужбовців після звільнення зі служби.

Крім того, нова концепція декларує людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців. Це передбачає ефективний розподіл кадрів з урахуванням освіти та фахового рівня військовослужбовців, що дасть можливості для кар'єрного зростання і закриє потреби ЗСУ в рідкісних військових спеціальностях.

Згідно з документом, контроль за виконанням концепції та оцінку результатів її впровадження буде покладено на Комітет з кадрового менеджменту МО України.

Нагадаємо, у Раді пропонують зняти обмеження за віком для призову в армію. Умовами призову на військову службу після 60 років буде не тільки висока професійна підготовка, досвід служби та визнання ВЛК придатними за станом здоров'я, а насамперед добровільне бажання.

Раніше Фокус писав, українців якого віку можуть призвати на службу у 2023 році. У новому порядку Кабміну визначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. Однак ці зміни не впливають на встановлені норми щодо віку для мобілізації.