"Програма буксує": Німеччина хоче якомога раніше отримати ударні БПЛА нового покоління

Люфтваффе, за даними журналістів, може вийти з програми розробки винищувача наступного покоління на користь Tempest, який очолює Велика Британія.

Головнокомандувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц хоче бачити швидший прогрес у розробці нових безпілотників. Ударні БПЛА мають надійти у Люфтваффе раніше. Про це повідомляє Defense Express.

"Ми можемо отримати віддалені носії з цього проєкту набагато раніше. І нам потрібно отримати це набагато, набагато раніше", — каже Герхарц.

Наразі програма віддалених носіїв привʼязана до літаків шостого покоління у програмі FCAS й очікуються у 2040-х роках. Програма безпілотників Німеччини, Франції та Іспанії має "мінливу цільову дату" — це викликає занепокоєння у військових колах, яке виразив Герхарц. Він додає, що укладання контрактів на виробництво ударних безпілотників ще не означає, що вся програма стане швидко доступною для військових.

Віддалені носії (Remote carries) — це загальний термін для різних типів безпілотних апаратів, які будуть виконувати різноманітні завдання від розвідки до ударних місій. Їх можна буде залучати для ударів по ППО ворога, радарів та робити цілевказання.

Ідея полягає в тому, щоб льотчик бойового літака буде керувати групою безпілотників. Німеччина відіграє в цьому провідну роль завдяки підряднику Airbus Defense and Space. Також у програмі беруть участь MBDA, SATNUS, Sener, GMV та Tecnobit.

Герхарц сказав, що він також хоче прискорити створення спеціального ударного безпілотника для Німеччини. Сама програма FCAS має складнощі через недовіру між Airbus та французькою Dassault. Справа дійшла до того, що за даними журналістів, Німеччина може вийти зі 100-млрд програми винищувача наступного покоління на користь британо-японо-італійської компанії Tempest.

Нагадаємо, 3 листопада філіппінський легкий винищувач FA-50 переміг в імітаційному бою винищувач F-22 Raptor.

12 вересня Японія, Велика Британія та Італія узгодили подальшу розробку винищувача Tempest.