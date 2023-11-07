Місяць війни в Ізраїлі. Чому бойові дії в Секторі Гази далекі від завершення

За місяць бойових дій Армія оборони Ізраїлю не тільки вибила терористів ХАМАС із захоплених населених пунктів, а й вийшла на оточення міста Гази в результаті операції "Залізні мечі". Мета — повністю знищити ХАМАС.

Ранок 7 жовтня в Ізраїлі почався з масованого вторгнення бойовиків ХАМАС на ізраїльську територію. Через місяць місто Газа фактично взято в кільце, а Армія оборони Ізраїлю веде наступальні бойові дії. Фокус розібрався, як просуваються бойові дії.

ХАМАС напав на Ізраїль — з чого починалися бойові дії

Рано-вранці 7 жовтня розпочався великий наступ бойовиків ХАМАС із Сектора Гази. Спершу по ізраїльській території запустили понад 5 тисяч ракет, після чого пішли наземні сили вторгнення.

"Громадяни Ізраїлю, ми на війні — це не ескалація. Цього ранку ХАМАС здійснив смертоносну несподівану атаку проти держави Ізраїль і її громадян. Ми ведемо цю війну від самого ранку", — заявив того дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Терористи влаштували справжню різанину мирних громадян. На територію Ізраїлю вони вторгалися на наземному, морському і навіть повітряному транспорті, зокрема, на парапланах. Бойовики не тільки задіяли нові засоби для вторгнення, а й застосували дрони, з яких скидали міни. У перші дні атаки Армія оборони Ізраїлю втратила кілька одиниць техніки.

Бойовики ХАМАС виявили надзвичайну жорстокість щодо цивільних. У перший же день Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 21:30 за місцевим часом було зафіксовано 1452 постраждалих. Понад 70 людей загинули. Крім того, бойовики захопили приблизно 220 осіб у полон, серед заручників — не тільки ізраїльтяни, а й громадяни інших країн, частину з них убито.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант анонсував операцію "Залізні мечі". Авіація почала бомбити військові об'єкти в Секторі Гази, а бійці вступили в бої по всьому периметру. Розпочався призов резервістів, який за кілька днів дозволив мобілізувати майже 360 тисяч бійців. Паралельно з початком бойових дій у ЗМІ дедалі явнішим ставав тренд підтримки бойовиків ХАМАС Росією та Іраном.

Операція "Залізні мечі" — як Ізраїль вибив бойовиків ХАМАС

Після оголошення про старт операції "Залізні мечі" ізраїльська авіація почала кампанію бомбардувань по військових об'єктах ХАМАС у Секторі Гази, а також по території Лівану, де бойовики "Хезболли" влаштовували провокації на північному кордоні. Через те, що ХАМАС часто розміщував військову інфраструктуру серед цивільної, від ударів страждають цивільні палестинці. За останніми даними, під час бойових дій загинуло 30 військовослужбовців ЦАХАЛ. Загиблих у Секторі Гази налічують майже 10 000.

Новітній БТР Namer залучають до бойових дій Фото: IDF

Повністю очистити територію Ізраїлю і вийти до кордонів Сектора Гази військовим вдалося за кілька днів. Ще 7 жовтня спікер АОІ, контр-адмірал Данеель Хагарі заявив, що військові зайшли в усі міста, які зайняли бойовики. Після цього почалася підготовка до розширення операції з включенням наземної компоненти.

Ізраїльські військові за 2 дні вибили бойовиків ХАМАС з усіх населених пунктів, у які вони прорвалися з 7 жовтня

Місто Газа оточене — як просувається наземний наступ у Секторі Гази

Наприкінці жовтня в Ізраїлі офіційно заявили про розширення операції "Залізні мечі". Механізовані частини почали заходити в Сектор Гази. Станом на 7 листопада Газа фактично оточена Армією оборони Ізраїлю. Сектор Гази розділений на дві частини з південного узбережжя. 36-та дивізія ізраїльської армії атакувала північні райони сектора в рамках розширення наземних операцій. Її завданням є оточення бойовиків ХАМАС. Було знищено понад 1600 об'єктів бойовиків: інфраструктура зі зброєю, склади, спостережні пункти.

Ізраїльські військові Фото: IDF Ізраїльські військові Фото: IDF Танк Merkava Фото: IDF

Під час бойових дій Ізраїль уперше в історії збив балістичну ракету за межами атмосфери. Було задіяно протиракетну систему Arrow.

"Успішне перехоплення — це щось більше, ніж просто захист мешканців Ейлата та нанесення удару по вихвалянням хуситів. Насамперед це доводить Ірану, який стояв за запуском і надав ракету хуситам, що Ізраїль має можливість діяти проти його ракетної програми, і це має значно ширші наслідки для регіонального конфлікту", — заявив представник ізраїльського міністерства оборони.

Карта бойових дій у Секторі Гази, 5 листопада Карта бойових дій у Секторі Гази, 5 листопада

Варто окремо відзначити погіршення відносин між Ізраїлем і Туреччиною, Росією та Іраном. Останній завжди вважав Єрусалим своїм ворогом, тому через проксі ХАМАС — а це ліванська "Хезболла", хусити в Ємені та інші угруповання — ставить собі за мету повне знищення Ізраїлю. Речник ХАМАС прямо заявляє, що напади на кшталт 7 жовтня мають відбуватися раз за разом.

Іранські проксі хусити в Ємені 31 жовтня оголосили війну Ізраїлю. Ймовірно, саме їхню ракету і перехопив Arrow за межами атмосфери.

Також сильно погіршилися відносини Туреччини та Ізраїлю через заяви Реджепа Ердогана на день 100-річчя Турецької Республіки. Він заявив, що Ізраїль виступає окупантом у Секторі Гази, а відповідальність за бойові дії лежить на Заході.

ХАМАС: "Ми не несемо відповідальності за мирне населення"

Самі бойовики ХАМАС прямо стверджують, що вони не несуть відповідальності за мирних жителів, тому вони побудували тунелі для своїх військ, але не для цивільних. Один із лідерів Муса Абу Марзук сказав, що підземні тунелі тільки для військових, а за безпеку мирного населення мають відповідати ООН та Ізраїль, а не ХАМАС. При цьому саме ХАМАС здобув владу в Секторі Гази після виборів у 2009 році.

Також бойовики не приховують своїх симпатій до Росії та Китаю. Незадовго до вторгнення в Ізраїль у Москві відбулася зустріч заступника голови МЗС Михайла Богданова з делегацією ХАМАСу, яку очолив Муса Абу Марзук.

Михайло Богданов (по центру) і Муса Абу Марзук (праворуч)

Також представник бойовиків Алі Барака в інтерв'ю сказав, що контакти з Москвою вони підтримують на щоденній основі. Високо він оцінив і позицію КНДР, яка підтримала ХАМАС. Їхні ракети можуть долетіти до США на відміну від іранських.

"Противники США зближуються. Ми підтримуємо щоденні контакти з Росією, Китай послав делегацію в Доху. Китай і Росія зустрічаються з представниками ХАМАСу. Наша делегація побувала в Москві і скоро відвідає Пекін", — заявив Барака.

ХАМАС — це палестинська організація, що користується великою підтримкою Ірану і ставить перед собою мету знищити Ізраїль. Тому низка країн визнали їх терористами.

Війна в Ізраїлі — скільки ще триватимуть бойові дії

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що на зачистку Сектора Гази від бойовиків ХАМАС може піти 3 місяці.

"Це має бути останній наземний маневр у Газі — з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", — заявив Галлант.

У ніч на 5 листопада був один із найпотужніших ударів по Сектору Газа, пишуть журналісти

За даними ЗМІ, 5 листопада Армія оборони Ізраїлю здійснила одну з найінтенсивніших атак на Сектор Гази. Удари завдавали одночасно з суші, моря і повітря. У Газі фіксували проблеми з інтернетом і зв'язком. Мета ізраїльської армії — знищити всю інфраструктуру терористів ХАМАС у Газі, а не просто оточення міста.

За оцінками The Times of Israel, бойові дії в Секторі Гази швидко не завершаться. Автор назвав Газу найбільшою коли-небудь побудованою фортецею. Ізраїльські військові діють вкрай обережно, щоб мінімізувати втрати серед власних сил.

"Що швидше рухається Армія оборони Ізраїлю, то більше втрат серед ізраїльських сил і некомботантів у Газі", — пишуть журналісти.

"Що швидше рухається Армія оборони Ізраїлю, то більше втрат серед ізраїльських сил і некомботантів у Газі", — пише журналіст Фото: IDF

Крім цього, більше часу займуть пошуки заручників. У червні 2006 року з військової бази в Ізраїлі ХАМАС викрав Гілада Шаліта, якого ховали в Секторі Гази понад 5 років. Врятувати його не вдалося. Зараз у полоні у бойовиків сотні людей, і частина з них не в руках ХАМАСу, а в інших групах і кланах.

Джерела журналістів у ЦАХАЛі кажуть, що операція триватиме щонайменше 3 місяці, оскільки проти АЗІ воює приблизно 30 000 бойовиків, а майе 80% підземних тунелів усе ще функціонують.

Також існують розбіжності між США та Ізраїлем щодо того, як мають відбуватися бойові дії. Державний секретар США Ентоні Блінкен публічно закликав зробити паузу в наступі на Сектор Гази, однак прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що такий крок можуть розглянути, якщо ХАМАС звільнить усіх полонених. Зі свого боку бойовики заявляють про готовність видати полонених, якщо буде оголошено затишшя на 5 днів, пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Держсекретар Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння з приводу того, що зусилля Ізраїлю можуть радикалізувати місцеве населення в Секторі Гази і в усьому регіоні. Тому потрібно знайти баланс у тому, як ліквідувати ХАМАС, щоб жителі Гази не були налаштовані радикально. Водночас заявляється, що поки США стоять, Ізраїль ніколи не залишиться на самоті.