ДБР розслідує удар по 128 бригаді: розпочато перевірку командирів, які організували шикування

Фахівці зазначили, що розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних є одним з пріоритетних завдань Бюро.

Державне бюро розслідувань виявляє обставини трагічної загибелі військових 128 бригади та цивільних внаслідок ракетного удару на Запоріжжі за статтею про недбале ставлення до служби (ч. 4 ст. 425 КК). Про це повідомило Бюро 6 листопада.

За цією статтею винним загрожує до 8 років позбавлення волі. Бюро уточнює, що перевіряє командирів, які організували шикування бійців.

Працівники ДБР вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі людей.

Ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді — що відомо

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року під час удару, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні жителі.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приблизно 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Як раніше зазначав очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита, воїнів 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в прифронтовому селі Запоріжжя зібрали в одному місці для нагородження. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

ДБР ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

23 жовтня фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про обмін атаками між ЗСУ та ЗС РФ на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Також зазначили, що саме тут росіяни відкрили новий напрямок для наступальних дій.