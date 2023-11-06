"Народилися в сорочках": в Одесі ракета ЗС РФ вдарила поруч із машиною з дітьми (відео)

Жінка, яка була в салоні автомобіля з дітьми, звернулася до них із проханням закрити очі.

В Одесі за секунду до вибуху ледве не постраждав автомобіль з цивільними на вулиці Софіївській. Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Курс Одесса".

Можна побачити, що транспортний засіб їде дорогою. Згодом відбувається вибух. Жінка, яка була в салоні з дітьми, звернулася до них із проханням закрити очі.

Обстріл Одеси 6 листопада

Вночі на 6 листопада російські війська вдарили по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", а також запустили понад десяток ударних дронів. У Силах оборони півдня інформували про влучання у центрі міста. Потужний вибух у місті пролунав після сигналу повітряної тривоги, посеред вулиці в центрі міста утворилася велика воронка. У бік області запустили також ударні дрони Shahed.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що було влучання в національний художній музей, розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За його словами, на щастя, цінні експонати не постраждали. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок атаки.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявляв, що внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення п’ятеро мешканців міста. Він писав, що усі вони були госпіталізовані. Згодом стало відомо, що внаслідок нічної атаки російських сил в Одесі постраждали восьмеро місцевих жителів.

Нагадаємо, 6 листопада у Повітряних силах показали, як збивали "шахеди". За інформацією командувача ВПС України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітники Одеської бригади успішно відпрацювали по ворожих цілях.