Спецназ ГУР міг проветси зачистку бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані, — ЗМІ (відео)

За інформацією, отриманою журналістами з анонімних джерел, підрозділи ГУР у Судані проводять операцію із зачистки бойовиків ПВК "Вагнер", місцевих суданських терористів і агентів російських спецслужб.

У розпорядженні журналістів опинилися два відеоролики, які нібито показують роботу бійців Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) у Судані. На кадрах, знятих імовірно камерою БПЛА, група озброєних людей ліквідує кілька бойовиків, які ховаються в міських кварталах. Про це в понеділок, 6 листопада, повідомило видання Kyiv Post із посиланням на анонімне джерело у сфері безпеки та оборони України.

За словами джерела, зараз в африканській країні триває операція із "зачистки ПВК "Вагнер", місцевих суданських терористів і агентів спецслужб РФ".

"На кадрах, імовірно, видно роботу спеціальних підрозділів Головного розвідувального управління Міністерства оборони України", — додало джерело, не уточнюючи подробиці з міркувань безпеки.

За інформацією джерела, відео було знято "за останні два тижні" в Судані. Точна локація місця зйомки виданню невідома. Журналісти зазначили, що не проводили незалежної перевірки отриманого відеоматеріалу.

Перше чорно-біле відео, судячи з усього, було знято вночі дроном з використанням інфрачервоного зображення. Невеликий загін чоловіків оточує комплекс, і на відео виділені цілі всередині. Показано, як озброєний ручним гранатометом чоловік стріляє у вікно будівлі, після чого видно кілька вибухів.

Деякі з чоловіків у будівлі починають стріляти у відповідь, тоді як інші намагаються втекти.

Друге відео, також зняте з висоти 200-400 метрів над землею, знято вдень. На кадрах видно кілька чоловіків, які, судячи з усього, є мішенями і намагаються втекти, ховаючись між будівлями.

Поблизу видно кілька вибухів, імовірно від гранат і снарядів для гаубиць середнього калібру. Дим від деяких вибухів піднімається приблизно на висоту шестиповерхового будинку. Джерело вибухів не зрозуміле, постраждалих камера не зафіксувала.

Український уряд офіційно не визнав ні розміщення польових операторів у Судані, ні проведення операцій проти бойовиків ПВК "Вагнер" у країні.

Нагадаємо, за повідомленнями в пресі, Україна причетна до атаки по ПВК "Вагнер" та їхнім союзникам. На опублікованому відео видно вдалу роботу українських військових і наслідки точних атак БПЛА по ворогу.

Раніше Фокус писав, як таємні операції ГУР у Судані підривають інтереси РФ. Експерти вважають, що в ГУР можуть ніколи не підтвердити причетність українців до дій в Африці, адже їхньою кінцевою метою може бути військово-політична верхівка РФ.