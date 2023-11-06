Запустили ракету із ЗРК "Стріла-10": 92-а ОШБр показала знищення БПЛА Zala (відео)

Українські бійці помітили ворожий безпілотник у небі, після чого запустили по ньому ракету із ЗРК "Стріла-10". Після вдалого удару дрон Zala впав у лісі.

Зенітники 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали знищення російського безпілотного літального апарату Zala. Відео опублікували в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"Зенітники 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно ліквідували ворожий БПЛА Zala", — йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео видно, як українські військові запустили ракету із зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", яка влучила в російський безпілотник Zala, що перебував у небі. В результаті чого після вдалого удару з'явився чорний дим, а БПЛА Збройних сил Російської Федерації впав у ліс. Після цього у ролику показали, як бійці ЗСУ раділи знищеному дрону.

БПЛА Zala: що відомо

Російська компанія Zala Aero Group Безпілотні системи виготовляє БПЛА Zala, які призначені для ведення розвідки. Разом із цим дроном ворог застосовує БПЛА "Ланцет". Зокрема, Zala шукає ціль, після чого оператори запускають за координатами "Ланцет".

Цей дрон можна запускати з непідготовлених майданчиків за допомогою катапульти. Максимальна дальність польоту дрона — 35 кілометрів, тривалість польоту — до чотирьох годин. Він може підійматися на висоту 3600 метрів та розганятися до 125 кілометрів на годину.

БПЛА Zala Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2" в Донецькій області. Українські бійці завдали удару по цілі тоді, коли вона зупинилася на місці. Знищити російське озброєння вдалося, ймовірно, за допомогою високоточної артилерії або дрона-камікадзе.

3 листопада партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" розповів про знищення російського РЛС ЗРК С-400. Зокрема, артилеристи завдали вогневого ураження HIMARS.