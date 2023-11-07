"Виробництво триває": Україна отримає перші німецькі САУ RCH 155 у 2024 році

Виробник KNDS зараз тестує новітню колісну САУ на полігоні біля Магдебурга. Україна стала першою замовницею RCH 155.

Українська армія стане першим експлуатантом новітніх САУ Boxer RCH 155. Компанія KNDS планує передати перші машини вже у 2024 році. Про це повідомляє Spiegel.

Журналістам показали, як САУ RCH 155 веде стрільбу на полігоні Альтенграбов біля Магдебурга.

"Гармата заряджена. Чекайте зворотного відліку. Команда: пʼять, чотири, три, два, один. Постріл", — звучить голос командира з рації керівника з відділу розвитку KNDS Аксель Шайбель.

Машина робить кілька пострілів й вкінці Шайбель розповідає про те, як відбуваються випробування. Команда розмістила тимчасовий табір із трейлерами сповненими датчиків та компʼютерів. В ході стрільби розробники змінюють кут гармати та силу порохових зарядів. Шайбель каже, що він вражений точністю RCH-155.

Вогонь вели на відстань 8 км і хоча перерва між двома пострілами складає 7 секунд, обидва снаряди уразили ціль в один момент. Цього досягли завдяки різному куту гармати та пороховому заряду.

За словами Акселя Шайбеля, нова САУ RCH 155 ще не надійшла в Україну, але вже знаходиться на стадії виробництва.

"Виробництво вже йде. Перший замовник — Україна", — каже Шайбель додаючи, що перші артустановки мають надійти в Україну наприкінці 2024 року.

RCH-155 Boxer — це подальший розвиток бойової частини PzH 2000. У керівника розробки була ідея поставити модуль на колісну бойову частину. Концепція була створена ще понад 10 років тому, але тоді її не оцінили ні в Німеччині, ні в США.

Нагадаємо, 17 вересня 2022 року Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155.

8 грудня ЗМІ писали, в чому особливість новітньої САУ RCH-155.