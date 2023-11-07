У розвідці Естонії сумніваються, що ЗСУ зможуть звільнити Крим

За словами глави відомства Антса Ківісельга, Україна добре проводить операції на фронті, завдяки чому бійцям вдається заходити в глибокий тил ЗС РФ. Але Росія мала достатню кількість часу, щоб закріпитися на окупованих територіях.

Україні буде складно звільнити Крим через перевагу росіян у повітрі та добре укріплені лінії оборони. Про це розповів глава естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я не зовсім у тому становищі, щоб обговорювати українські дії. Я можу сказати тільки те, що бачу — ситуація дуже важка", — сказав Ківісельг.

За словами очільника естонської розвідки, у Росії було досить багато часу, і вона скористалася ним, щоб побудувати оборонні укріплення. Крім того, на деяких територіях росіяни мають значну перевагу в авіації.

"Тому для України буде важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій", — додав Ківісельг.

На думку Антса Ківісельга, українська армія безумовно потребує артилерії, боєприпасів і штурмовиків, але важливіше здобути перевагу в повітрі і точну зброю.

"Я бачу, що українські сили дуже добре проводять формувальні операції на полі бою, ЗСУ заходять у глибокий тил ворога, тиснуть на логістику росіян. А ми знаємо, що, виходячи з того, що росіяни використовують багато артилерії, їм потрібна хороша логістика", — сказав глава розвідки, зазначивши, що ЗСУ проробляють "чудову" роботу.

Він також припустив, що зима для України буде важкою. На думку Ківісельга, Росія найімовірніше продовжить атаки по енергетичній інфраструктурі.

Антс Ківісельг зазначив, що українська та естонська розвідка тісно співпрацюють, і Естонія від самого початку війни надає підтримку Україні в усьому, в чому може.

"Ми надаємо будь-яку необхідну інформацію, обидві сторони мають від цього переваги. Ми розуміємо, що у вас війна і намагаємося підтримувати, наскільки це можливо", — наголосив очільник розвідувального відомства.

Ківісельг додав, що про конкретні приклади такої співпраці розповідати під час війни не можна, бо це може вплинути на перебіг війни.

Нагадаємо, розвідка Естонії підтвердила, що ЗС РФ зазнають великих втрат у районі Авдіївки. За даними розвідки, ЗСУ утримували позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ хочуть зупинити ЗСУ в районі Керчі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, російські сили встановили загороджувальні споруди, так звані "зуби дракона", за 16 кілометрів від Феодосії — на найвужчому місці Керченського півострова.