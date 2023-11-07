Із Сектору Гази евакуюють першу групу українців, — посол

За інформацією дипломата Євгена Корнійчука, решту українців обіцяють випустити в середу, 8 листопада. Також на прохання України дозволять евакуювати 51 громадянина Молдови.

Із Сектора Гази евакуюють першу групу громадян України. Мова йде про 101 людину. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі для "Укрінформ".

За інформацією Корнійчука, евакуація має розпочатися у вівторок, 7 листопада.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль", — сказав посол.

Посол розповів, коли евакуюють решту українців

За словами дипломата, решту громадян України обіцяють випустити в середу, 8 листопада.

Посол наголосив, що також на прохання України випускають 51 громадянина Молдови.

Корнійчук заявив, що співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", — додав Корнійчук.

Атака ХАМАС на Ізраїль: що відомо про жертв з України

Нагадаємо, 13 жовтня посольство України в Ізраїлі повідомило про 12 українців-жертв атаки терористів ХАМАС 7 жовтня. Пізніше інформацію щодо жертв уточнили. Зокрема, 15 жовтня стало відомо про 20 громадян України, які потрапили під удар терористів: 13 осіб були вбиті, 7 — зникли безвісти.

Також українські дипломати повідомили про хід евакуації громадян України з Ізраїлю, а також із Сектору Гази. Посол Євген Корнійчук розповів, як щодоби вилітають авіарейси, що вивозять від 150 до 200 осіб за раз.

Нагадаємо, раніше близько 270 українців на кордоні з Єгиптом чекали дозволу на виїзд із Сектору Гази. 17 жовтня посол повідомив, що питання узгоджене з усіма сторонами, однак уряд Ізраїлю відкликав дозвіл, оскільки не може надати гарантії безпеки.