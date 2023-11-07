Завдяки антидроновій рушниці знешкодили 4 російські FPV-дрони на Запоріжжі (фото)

Три дрони втратили керування під дією антидронової рушниці, а ще один БПЛА — залишився неушкодженим.

Прикордонники знешкодили чотири російських FPV-дрони на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Telegram Державної прикордонної служби України.

Три дрони втратили керування під дією відповідної техніки. Згодом вони здетонували під час приземлення.

Ще один дрон залишився неушкодженим. Після цього незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже українськими захисниками.

Застосування антидронових рушниць у війні з РФ

Прикордонник на псевдо "Мисливець" знищив десятки російських безпілотників з антидронової рушниці. Техніка впливає на WI-FI з'єднання ворожих дронів та функціонує на відстані до 3 тисяч метрів. Він розповів, що його головне завдання – знищувати ворожі БПЛА. Він отримує відповідну інформацію щодо ймовірної локації перебування такої техніки та застосовує антидронову рушницю.

Боєць ЗСУ у березні розповів про досвід використання антидронової рушниці. Зі слів оператора на псевдо "Генерал", освоїти пристрій можна лише за тиждень, а потім потрібно лише брати коптер у приціл та перехоплювати керування на себе. Все, що треба знайти, з його слів, це принцип роботи, робочі частоти та діапазон рушниці. Для застосування потрібно кілька хвилин, після чого можна цілитися на квадракоптер, щоб "приземлити" його.

Нагадаємо, підрозділ Wild Division 7 листопада застосував FPV-дрон та уразив ЗРК "Стрела-10". Застосування FPV-дронів, які придбані на кошти звичайних українців, дає свій ефект щодо знищення небезпечних систем ППО.