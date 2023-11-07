У мережі показали роботу української авіації по позиціях окупантів (відео)

Українська авіація влучно працює некерованими ракетами по російських позиціях

Українські військові продовжують боронити Україну та завдавати ударів по російських позиціях. Журналіст та воєнний кореспондент показав роботу українських штурмовиків типу "Су" по окупантах. Відповідне відео він опублікував у свій Telegram-канал.

"Ефектна атака українських "Сушек" на позиції окупантів", — йдеться у повідомленні.

На відео видно роботу українських ймовірно Су-25 некерованими ракетами по позиціях ворога.

Українські штурмовики

У повітряних силах України використовуються штурмовики Су-25, які підтримують сухопутні війська над полем бою та здатні знищити об’єкт за заданими координатами. Вони можуть бути оснащені 32 видами озброєння, зокрема як керованими, так і некерованими ракетами типу "повітря-земля".

Зазначимо, що у травні ЗМІ повідомляли про передачу Україні Су-25. Зазначалося, що західні союзники передали штурмовики у розібраному вигляді для полегшеного транспортування.

Також Україна весною цього року отримала чотири штурмовики від Північної Македонії. Втім їхній стан був непридатний, тож ймовірно їх розібрали на запчастини.

На сьогодні штурмовики оснащуються також американськими некерованими 127-мм ракетами Zuni. Саме ці ракети у кількості 4 тис. були включені Америкою до одного з пакетів військової допомоги на початку року.

На початку травня цього року Повітряні сили ЗСУ вперше показали роботу Су-25 з цими ракетами. При швидкості польоту понад 2600 км/год вони здатні знищувати ціні на відстані до 8 км.

Нагадаємо, раніше військові показали, як знищують окупантів за допомогою шведських танків Stridsvagn 122. Відомо, що Україна отримала 10 таких танків від Збройних сил Швеції. За словами військових, у танка хороша керованість, що дозволяє керувати однією рукою, а іншою стріляти.

Також військові показали роботу дрона-камікадзе з крафтової серії "Каховка" по російській техніці. Оператор дрона помітив замасковану техніку окупантів та вдарив по позиції.