На Луганщині ЗСУ з "Хаймарса" знищили російський ЗРК "Бук" з екіпажем (фото)

Це вже третя знищена бойова машина зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" з лютого 2022 року, який вдалося зняти на фото, повідомляє телеграм-канал.

На Луганщині Сили оборони "відмінусували" у росіян ЗРК "Бук". Його поцілили ракетою з HIMARS. Про вдале полювання українських захисників на російську техніку повідомляють в анонімному телеграм-каналі "Досье шпиона".

Адміни пабліку розмістили фото знищеного ЗРК.

"На фото – знищена бойова машина зенітного ракетного комплексу 9А317М "Бук-М3". Удару було завдано з використанням РСЗВ "HIMARS". Це третій знищений "Бук-М3" з лютого 2022 року зафіксований на фото", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знищення ворожої техніки сталося на початку листопада 2023 року в Луганскій області. Екіпаж "Бука" загинув внаслідок влучання.

Знищені ЗРК "Бук" М3

До цього ЗРК "Бук" М3 Сили оборони України знищили у середині вересня на Донеччині та наприкінці серпня 2023 року на південному напрямку.

ЗРК "Бук": що відомо

9K317M "Бук-M3" — російський зенітний ракетний комплекс військової ППО середньої дальності. Призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей та ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневого, так і радіоелектронного.

Нагадаємо, що українські бійці за допомогою FPV-дронів уразили танки Т-72Б3, ціна якого 3,5 мільйона доларів, Т-72Б за 3 мільйони доларів, й іншу військову техніку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація" за допомогою безпілотного літального апарату.