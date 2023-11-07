Майже пів мільйона: РФ стягнула на фронт більше окупантів, ніж у лютому 2022-го, — експерт (відео)

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, на деяких напрямках російсько-українського фронту воюють професійно підготовлені військові ЗС РФ, які мають бойовий досвід.

Наразі на лінію російсько-українського фронту стягнуто близько пів мільйона російських окупантів, що набагато більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Такі дані навів в ефірі телеканалу "Еспресо" військовий експерт, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Це 450 тисяч особового складу, 30 тисяч Росгвардії та підрозділи з так званих "ДНР" і "ЛНР", які також беруть участь у війні. І це втричі більше, ніж на початок повномасштабного вторгнення", — зауважив ветеран російсько-української війни.

Він підкреслив, що тільки на Куп'янському напрямку зараз налічується до 150 тисяч живої сили противника.

"І це не мобілізовані, а професійні військові, які мають уже бойовий досвід і вміють воювати. А це означає, що не так просто Силам оборони тримати оборону, наприклад, на Куп'янському напрямку й робити контрнаступальні дії", — підкреслив Гетьман.

Майор запасу також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається видавити ЗСУ із зайнятих позицій.

Про бої на Бахмутському напрямку, які тривають і вдень, і вночі, розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Він пояснив, що мета зміни тактики ЗС РФ — здобути хоча б якісь успіхи. Водночас Федоренко підкреслив, що ініціатива на передовій залишається за українськими бійцями.

Нагадаємо, в ISW підтвердили, що 5 листопада ЗСУ досягли успіхів у просуванні в районі Вербового на Запоріжжі.

6 листопада повідомлялося, що росіяни підтягнули резерви для нового штурму Авдіївки. За словами військового журналіста Юрія Бутусова, ситуація дуже складна, адже противник не полишає спроб взяти місто на Донбасі під свій контроль. Українські захисники, попри втому, продовжують оборону.