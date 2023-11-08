60 років історії: Тайвань нарешті каже прощавай винищувачам F-5 Tiger (фото)

Сполучені Штати в 1965 році почала постачання літаків F-5E/F, які тільки зараз почали списувати аби замінити на сучасніші T-5.

Після майже 50 років експлуатації Тайвань планує списати старі винищувачі F-5E/F до кінця року. Про це повідомляє The War Zone.

Згідно з джерелами видання, F-5E/F будуть зняті з експлуатації до кінця 2023 року, однак будуть збережена унікальна версія літака-розвідника RF-5E Tigergazer. Їх буде очікувати пізніша заміна на безпілотники MQ-9B Sea Guardian та модернізовані F-16. Для винищувачів поставлять розвідувальні модулі MS-110. Вони вже замовлені, але ще не отримані країною.

T-5 приходить на заміну F-5

Списання F-5 відбувається завдяки поступовому впровадженню вдосконаленого навчально-тренувального літака T-5 Brave Eagle тайванського виробництва. Новий літак створено на основі F-CK-1 Indigenous Defense Fighter. Самі T-5 потрібні для заміни інших навчально-тренувальних літаків AT-3. Зараз Тайвань вже має 66 серійних літаків T-5.

Завершення експлуатації F-5E/F знаменує собою важливу віху для розвитку Повітряних сил Тайваню, бо вони у свій час отримали близько 500 винищувачів F-5 у різних модернізаціях. Надати літаки в США погодилися ще у 1965 році. Повітряні сили використовували літаки для підвищення кваліфікації, інші QF-5 були знищені під час ракетних випробувань.

Сім винищувачів F-5E/F переробили у версію Tigergazers

До 1980-х років F-5E/F домінували у флоті Тайваню, однак як тільки вони стали отримувати модернізовані F-16 та сучасніші F-CK-1, роль F-5 змінилась. Сім винищувачів F-5E/F переробили у версію Tigergazers. Літак замість оригінального радара і гармату отримав подовжену носову частину для камер KA-95, KA-87D та RS-710E. Більшість останніх активних F-5E/F експлуатується 7-м навчально-винищувальним крилом на авіабазі Чіхан.

Нагадаємо, 19 жовтня ЗМІ писали, як Ємен отримав винищувачі F-5E Tiger II й до чого тут Тайвань.

10 жовтня в Індії здійснив свій останній політ винищувач МіГ-21, який був визначальним літаком для країни.