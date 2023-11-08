Досі збереглися: у мережі показали, як виглядають графіті із Залужним у Бахмуті (фото)

Попри постійні обстріли російських військових, на зруйнованих вулицях Бахмута досі можна побачити графіті із Валерієм Залужним

Попри тривалі бойові дії у практично знищеному окупантами Бахмуті досі збереглися вуличні малюнки із зображенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фото графіті опублікував фотожурналіст Yan Dobronosov.

Малюнки із зображенням Залужного у Бахмуті Фото: Телеграм-канал "Донбас24"

У мережі періодично публікують фотографії із прифронтових міст на стінах вулиць яких з’являються зображення Валерія Залужного. Автором графіті є невідомо особа.

Раніше фотографії таких вуличних малюнків у Бахмуті публікували у Telegram-каналі InformNapalm. На них видно, не лише зображення Валерія Залужного, але й підпис "Бахмут любить Україну".

Графіті із зображення Залужного Фото: InformNapalm Графіті із зображення Залужного Фото: InformNapalm Графіті із зображення Залужного

Окрім того, у листопаді минулого року такі вуличні малюнки також помітили у Херсоні.

"Кажуть всесвітньо відомий вуличний митець "Бенксі" завітав до Херсону і на будинку гауляйтера Сальдо лишив символічне мистецтво", — йшлося писали у InformNapalm.

Фото: InformNapalm

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами українських військових, окупанти змінили тактику на Бахмутському напрямку. Бої там тривають цілодобово, втім ініціатива залишається за українськими військами. Зазначається, що на деяких ділянках ворог пускає у бій професійно-підготовлених військових, тим часом на інших ділянках – мобілізованих або бійців підрозділу "Штурм Z". Втім кількість військових ЗС РФ на цьому напрямку залишається незмінною.

Тим часом Сили оборони продовжують наступати та 31 жовтня повідомлялося про те, що військові досягли успіхів північний схід від Курдюмівки. Зокрема, це за 10 кілометрів від Бахмута.

Також 7 листопада пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначав, що російські військові почали економити на артилерійських снарядах. За його словами, окупанти активно використовують для ураження дрони.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі показали, як знищили російську військову техніку на Мар’їнському напрямку. Так, військові уразили військовий танк ЗС РФ та БМП.

Також 8 листопада у ЗСУ назвали втрати окупантів на основних напрямках. Так, за минулої доби внаслідок успішної операції на Таврійському напрямку було ліквідовано 505 противників та одного взято у полон.