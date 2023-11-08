Напівоточення Авдіївки: ЗС РФ збирає живу силу і снаряди для третього удару по місту (відео)

Російське командування готується втретє штурмувати Авдіївку, розповів боєць ЗСУ. Під час атак ворог використовує нову тактику — "зловити на живця" артилерію ЗСУ.

ЗС РФ зосередили навколо Авдіївки 40 тис. військових і продовжують намагання окупувати місто. Тим часом місто перебуває у напівоточенні, оскільки ворог охопив його з трьох боків, продовжуючи обстріли артилерією та авіацією. Про деталі ситуації на відтинку фронту на північний захід від Донецька розповів речник 110 ОМБр Антон Коцуконь у ефірі "Радіо Свобода" та Всеукраїнського телемарафону.

Коцуконь розповів, що Сили оборони продовжують відбивати атаки росіян з усієї наявної зброї — з артилерії, БМП, мінометів. Показав, як 8 листопада 2023 року виглядає Авдіївка: "Місто вщент розбите — тут безперестанно точаться бої: [б`є — ред.] артилерія, авіація". На відео, знятому прямо під час російського обстрілу, чути прильоти ворожих снарядів.

Зі слів бійця, російське командування зібрало під Авдіївкою 40 тис. резервів та накопичує снаряди різних калібрів. Хоча наразі на даному відтинку "оперативна пауза", але намір захопити місто у ворога і далі є. Також зазначив, що росіяни змінили тактику і навчилась протидіяти Силам оборони — "ловити на живця". Пояснив, що спершу вперед іде невелика група з 10-20 росіян, які вистежують українськими дронами та нищаться артилерією. Таким чином виявляють позиції артилерії ЗСУ і намагаються поцілити по ній ударами у відповідь.

"Місто в напівоточенні з трьох боків. Його постійно обстрілюють", — наголосив Коцуконь.

Ситуація під Авдіївкою: лінія боїв на північний захід від Донецька станом на 8 листопада 2023 року Фото: DeepStateMAP

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш пояснив, з чим зустрінуться російська війська, які вступлять на територію Авдіївського коксохіму. Посадовець впевнений, що завод стане для них "пасткою" і захоплення цієї місцевості не матиме для них стратегічного значення. Втім визнав, що росіян цікавить не так підприємство, як дорога, яка проходить неподалік від нього. Також наголосив, що частина місцевих жителів відмовляється покидати місто.

Волонтерська спільнота DeepState також стежить за ситуацію на відтинку фронту біля Авдіївки. Аналітики відзначили, що російські підрозділи намагаються атакувати з трьох напрямків, але — без успіху. При цьому у лісопосадках на південь від Авдіївки, біля Водяного, місцевість "просто закидана трупами".

Тим часом воєнний експерт Олексій Гетьман відзначив, що росіяни все ще готуються втретє атакувати Авдіївку. Якщо ворог туди кине максимально велику кількість живої сили, то можливі два варіанти розвитку подій: або відступ ЗСУ, або введення українських резервів.

Нагадуємо, росЗМІ повідомили про загибель офіцерів ЗС РФ у центрі Донецька. Стверджують, що по них вдарила ракета HIMARS саме під час наради щодо боїв навколо Авдіївки. Водночас ракети ЗС РФ протягом минулого року 60 разів вдарили по енергетичній інфраструктурі України: про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до США.