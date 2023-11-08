"Не залишилося коштів": у США заявили про ймовірність зупинки гумдопомоги Україні (відео)

Без подальших асигнувань українському уряду доведеться задіяти надзвичайні заходи, а саме емісію грошей або невиплату зарплат критично важливим структурам, що може призвести до гіперінфляції та зашкодити зусиллям у військові сфері, вважають у США.

У Сполучених Штатів Америки не залишилося коштів для прямої бюджетної підтримки України. Про це повідомила представниця USAID Ерін Маккі.

"Наразі не залишилося коштів для прямої підтримки бюджету (України, — ред.), — сказала Ерін Маккі.

Вона зазначила, що без подальших асигнувань українському уряду доведеться задіяти надзвичайні заходи, а саме емісію грошей чи невиплату зарплат критично важливим структурам. Зокрема, це може призвести до гіперінфляції та зашкодити зусиллям у військові сфері.

Ерін Маккі наголосила, що США вичерпали кошти на додаткову гуманітарну допомогу. З її слів, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування, то партнерським організаціям в Україні доведеться скоротити кількість українців, які отримують допомогу до 75% або повністю призупинити гуманітарні програми.

Натомість для США пріоритетом є реагування на нагальні гуманітарні потреби України. Крім цього, США створюють стійку інфраструктуру та інститути, які підтримуватимуть шлях України до європейської інтеграції протягом десятиліть. Також країна підтримала прогрес України в напрямку прозорого, інклюзивного та підзвітного управління та продовжує допомагати Києву проводити судові реформу, інституціоналізувати прозорі фінансові системи та реагувати на боротьбу з корупцією, пояснила Ерін Маккі.

Нагадаємо, 3 листопада у пресслужбі Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки повідомили про оголошення додаткової безпекової допомоги Україні. Мова йде про забезпечення критично важливих потреб в галузі безпеки та оборони.

Раніше розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів Фокусу, що в США націлені на нову безпекову доктрину. Зокрема, у Білому домі запропонували об'єднати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, заявивши, що виклики в цих країнах є спільною загрозою національній безпеці США.