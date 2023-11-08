Організовував "зелені коридори": у Києві на хабарі затримали топчиновника Держмитниці (фото)

За інформацією ЗМІ, через організовані підозрюваним "зелені коридори" можна було також перевезти через кордон будь-які кошти без декларування.

Правоохоронці в середу, 8 листопада, затримали заступника директора департаменту Державної митної служби, якого спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів. Про це повідомляє канал "Прямий", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається у повідомленні, чиновник організовував "зелені коридори" через кордон. При цьому за цією схемою можна було не тільки вільно його перетнути, а й вивезти без декларування потрібні кошти.

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Затримання провели працівники Київської міської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, проте офіційної інформації на жодному сайті правоохоронців поки немає.

Нагадаємо, Фокус писав, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунули підозру народному депутату України. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.

Крім того, Фокус повідомляв, що співробітники СБУ успішно виявили корупційну схему, що діяла в Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету. Під час розслідування було затримано посадовця відділу досліджень і розслідувань АМКУ Владислава Дерев'янка, який отримував гроші від підприємців.