"Робити реверанси - марна трата часу": Данілов закликав Захід перестати боятися Путіна (відео)

Олексій Данілов вважає, що для перемоги Україні замало лише її бажання перемогти. Потрібна допомога партнерів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що реверанси окремих політиків Заходу в бік російського президента Володимира Путіна та небажання роздратувати його військовою допомогою Україні — марна втрата часу. Про це він сказав в ефірі телемарафону 8 листопада.

Олексій Данілов зауважив, що хотів би, щоб війна в Україні закінчилася у 2024 році і порівняв озроєння, яке було в України на початку повномасштабного російського вторнення і яке є зараз.

"Сьогодні — це вже інша війна, це — війна технологій, війна дронів. Сьогодні використовуються зовсім інші засоби ураження. Хто буде більш спритним, більш розумним і у кого буде більше волі, той і переможе в цій війні. Те, що стосується нашої волі, нашого розуму, тут росіянам немає що робити. На сьогодні ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ніколи не було такого, щоб країна, яка не має своїх військово-морських сил в тому вигляді, в якому ми б дуже хотіли їх мати, знищила підводний човен. Це вперше в історії такий випадок", — сказав Данілов.

Він додав, що Україна робитиме все необхідне, щоб закінчити війну, але їй потрібна допомога партнерів.

"Але тут треба бути відвертим і сказати, що не все залежить від нас. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів. Якщо деякі партнери, хто сумнівається давати — не давати те чи інше озброєння, щоб не дратувати Путіна. Ви цю хвору на голову м*рзоту вже нічим не роздратуєте. Робити якісь дипломатичні реверанси по відношенню до Росії — це марна трата часу", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що Данілов розповів, як змінилася українська армія за півтора року. На думку секретаря РНБО, війна у 2023 році принципово відрізняється від тієї, що була рік тому, а виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення та використовувати інновації.

Раніше Фокус писав, що Данілов прокоментував тезу "воювати доведеться всім". За його словами, якщо в України не буде сучасних засобів ураження й допомоги партнерів, то триматися буде важко.