Мобілізація в Україні: ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку

Цей закон спрямований на вдосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту. За нього проголосували 269 депутатів.

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає відстрочку від мобілізації ще однієї категорії громадян. Йдеться про співробітників ДСНС. Про це 8 листопада повідомив лідер міжфракційної депутатської групи "Розумна політика", народний депутат Дмитро Разумков.

Закон 9274 спрямований на удосконалення законодавства, чинного у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в мирний час і в особливий період. Його підтримали 269 депутатів.

Зазначається, що одним із завдань закону є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів і підрозділів ДСНС.

"Законом вносяться зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, пов'язаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період, і зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації працівникам органів і підрозділів ДСНС", — ідеться в тексті пояснювальної записки.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Верховна Рада України 8 листопада ухвалила рішення продовжити термін дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів, що означає, що ці заходи діятимуть до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев'яте голосування ВР за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Українська влада активно працює над удосконаленням законодавства з питань мобілізації, тож наступного року громадянам слід очікувати на серйозні зміни та покращення в мобілізаційних процесах. Однією з найважливіших змін наступного року є усунення недоліків у законодавстві України, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від військової служби.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні.