Внесок у перемогу України: Чехія продовжила програму навчання бійців ЗСУ

За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, навчанням українських військовослужбовців займуться інструктори зі збройних сил країн-членів НАТО.

Сенат Чехії продовжив терміни програми бойової підготовки українських військових у країні до кінця 2024 року. Про це повідомляє Radio Prague International.

Голова Міноборони Чехії Яна Чернохова заявила сенаторам, що у світлі протистояння України російській агресії, продовження підготовки українських солдатів є для неї пріоритетним напрямком. На думку чиновниці, у такий спосіб Чехія робить свій внесок у перемогу, наближає завершення війни і настання миру.

Схвалений Сенатом мандат передбачає перебування на території держави іноземних військовослужбовців у кількості не більше 800 осіб. До їх низки, зокрема, входять представники збройних сил країн-членів ЄС і НАТО, які виконуватимуть роль інструкторів під час навчання українських солдатів і офіцерів.

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для бійців Збройних сил України в листопаді минулого року. У межах цієї програми в різних країнах на території ЄС планують підготувати та екіпірувати 15 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння чеську версію РСЗВ "Град" — Striga. Чеські машини оснащені низкою систем, які значно підвищують точність і швидкість розгортання машини. Крім цього вони можуть вести стрільбу ізраїльськими високоточними снарядами Accular-122.

Раніше Фокус писав, що Україна співпрацюватиме з Чехією в дослідженні трофейного озброєння російської армії. Київ і Прага домовилися поглиблювати співробітництво в оборонній сфері і будуть досліджувати як російську трофейну техніку, так і розробляти спільно нову.