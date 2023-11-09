Виїзд з України: як перевіряють чоловіків під час перетину кордону і кому відмовляють (відео)

За словами представника ДПСУ Юрія Ковальчука, боротьба з порушниками відбувається постійно. Громадяни намагаються покинути країну через систему "Шлях", проте часто документи підроблені.

В Україні діє воєнний стан, який передбачає обмеження на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Покинути межі країни можна лише після спеціального дозволу і один із способів — система "Шлях". При цьому, з'явилися різні схеми того, як обходити її. У Державній прикордонній службі (ДПСУ) розповіли, як борються з порушниками.

За словами начальника Управління по боротьбі з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрія Ковальчука, від початку року приблизно 8800 осіб було незаконно внесено до системи "Шлях", і після цього вони виїжджали за межі України.

Коли таких порушників фіксують, інформацію про них передають у правоохоронні органи та "Укртрансбезпеку".

"Такий механізм існує. Ми його вивчили. І важелі протидії цим процесам існують. Наскільки вони ефективні, час покаже. Але механізм наступний. У пунктах пропуску під час здійснення додаткових перевірочних заходів тих осіб, які внесені в базу "Шлях" особливо тих, які виїжджають з України вперше, нами організовано системну перевірку таких фактів", — заявив Юрій Ковальчук.

Щоб уникнути подальших інцидентів, співробітники ДПСУ передають інформацію в "Укртрансбезпеку", де створюють спеціальну комісію і розглядають випадки індивідуально.

Понад 2500 ліцензіатів, які допускали подібні правопорушення, були встановлені і 120 суб'єктів залишилися без доступу до системи "Шлях".

"Ми й далі продовжуємо роботу, щоб інші суб'єкти підприємницької діяльності кілька разів подумали перед тим, як вчиняти правопорушення. Багато хто з ліцензіатів є "одноденками", які створювалися, перевіряли злочинні схеми, люди покидали Україну і далі вони закривалися", — продовжив Юрій Ковальчук.

До слова, речник ДПСУ Андрій Демченко додав, що за від початку року 43 тисячі громадян намагалися покинути територію України, однак їм було відмовлено. Здебільшого йдеться про чоловіків. Це були особи, які не відповідали умовам перетину кордону.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, кого з чоловіків прикордонники можуть випустити з України в умовах воєнного стану. За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, деякі "водії" намагаються покинути територію країни, але у них ніколи при цьому не було водійського посвідчення.