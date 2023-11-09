Новітній літак F-15EX обійдеться армії США дорожче за стелс-винищувач F-35

США перебуває в тій ситуації, коли мають замовляти літаки у Boeing інакше ризикує опинитись в ситуації, коли Lockheed Martin стане єдиним виробником винищувачів.

Повітряні сили США готуються отримати чергову партію винищувачів F-15EX. Проте літаки виходять дорожчими за стелс-винищувачі F-35 Lightning II. Про це повідомляє Defence 24.

Оборонна корпорація Boeing прогнозував, що один винищувач F-15EX Eagle II буде коштувати 80 млн доларів. Проте зараз вартість 2 та 3 літаків складає 90 та 97 млн доларів. Ціна трохи знизиться в четвертій партії до 94 млн доларів.

Boeing пояснює, що зростання ціни повʼязано з інфляцією та зменшенням, а потім знову збільшенням замовлення Повітряних сил США. Спочатку армія хотіла придбати 144 літаки, потім 80, а зараз 104. При цьому вартість винищувача 5 покоління F-35 складає 82,5 млн доларів для американської армії. Окрім цього замовлення F-35 вже давно перевалили за 1000, що в рази більше, ніж у F-15EX.

F-35 (зверху) та F-15EX (знизу)

Експлуатаційна вартість, стверджують автори, буде схожою, але F-35 має стелс-технології й інші передові рішення. Проте F-15EX має теж свої функції й більшу вантажність. Перша ціль літака полягає в захисту території армії США, де виклики будуть іншими від Європи чи Азії.

Також є важлива відмінність F-15EX від F-35 — наявність двох двигунів та вантажність цілих 15 тонн, це більше, ніж у російського Су-34. Для зменшення ціни F-15EX Boeing шукає іноземних замовників, зокрема Індонезія та Польща.

Для армії США важливо замовляти літаки в Boieng, бо в країні тільки він та Lockheed Martin роблять бойову авіацію. Скоро Boeing перестане виробляти F/A-18 Super Hornet й робитиме тільки F-15EX. Відсутність замовлень може створити умови для монополії Lockheed Martin.

Нагадаємо, 3 листопада в Ізраїлі вперше застосували F-35 для перехоплення крилатої ракети.

6 листопада ЗМІ показали, як працюють рухомі повітрозабірники на винищувачі F-15.